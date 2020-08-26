На Украине заявили о начале Первой мировой биологической войны

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что в настоящее время происходит Первая мировая биологическая война.

«Сегодня мы наблюдаем за Первой мировой биологической войной, последствия которой ощущает весь мир», – сказал секретарь СНБО в ходе встречи с послами Швеции и Финляндии на Украине Тобиасом Тибергом и Пяйви Лайне.

По его словам, в современном мире «кибернетическая и биологическая угрозы становятся страшнее и опаснее даже ядерного оружия». При этом Данилов подчеркнул важность объединения усилий государств-партнеров в противодействии этим угрозам, сообщается на сайте СНБО.

В феврале Данилов предрек России развал и даже перечислил его причины: демография, религия, «китайская угроза». Тогда газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, насколько мифологизированы и смешны эти представления Данилова.

В мае Данилов заявил, что правительство Украины из-за коронавируса должно обеспечить дополнительное накопление продовольствия в системе государственного материального резерва.