Сафронова переселили от обвиняемого в терроризме исламиста

Советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, пересадили от соседа-исламиста в другую камеру, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.

«Мы посетили Ивана Сафронова. Самая главная новость, что Ваню переселили в другую камеру, у него теперь есть новый сосед – неконфликтный мужчина в возрасте около 50 лет. У Ивана с ним нормальные отношения, они вместе занимаются с ним спортом», – пояснила Литвинович, передает ТАСС.

Отмечается, что предыдущий сосед Сафронова обвиняется в терроризме. Его поместили в карцер за драку.

Во вторник сообщалось, что Сафронова планируют направить на психолого-психиатрическую экспертизу.

Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за якобы работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток» и помещен в СИЗО «Лефортово».

СМИ со ссылкой на источник в разведывательном сообществе заявляли, что Сафронов якобы неоднократно встречался с гражданином Чехии Мартином Ларишем, который является кадровым сотрудником чешских спецслужб. При этом адвокат Иван Павлов сообщил, что Лариш не фигурирует в деле. Сам Лариш также отрицает свою связь со спецслужбами.

Сам Сафронов связывает свое уголовное преследование с журналистской деятельностью, в ФСБ это опровергают.