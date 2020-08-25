МИД сравнил заявления Литвы о Белоруссии с тушением пожара керосином

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывания министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичуса по ситуации в Белоруссии, назвав действия литовских политиков «раскачивающими» и без того напряженную ситуацию.

«Высказывания министра иностранных дел Литвы Линкявичуса по ситуации в Белоруссии вызывают откровенное недоумение. Он говорит о том, что наблюдает «с волнением», какими средствами власть «борется со своим народом», которому, дескать, «угрожает опасность». Полагаем, обвинения со стороны главы литовского внешнеполитического ведомства в адрес властей соседней страны в «неуважении к своему народу», по меньшей мере, неуместны», – приведен комментарий Захаровой на сайте МИД России.

По ее словам, тот факт, что, заявляя о якобы «нелегитимности» прошедших в Белоруссии выборов, литовские власти публично называют президента республики Александра Лукашенко «бывшим президентом» и вводят против него санкции, можно расценить как вмешательство во внутренние дела другого государства.

«Подобные шаги Вильнюса, которые литовские мастера политических интриг пытаются маскировать под желание «помочь» белорусам, в действительности лишь раскачивают ситуацию. Вместо того, чтобы предоставить белорусскому народу возможность самому разрешить нынешнее непростое положение дел, глава литовской дипломатии прямо навязывает белорусским соседям «правильное» с его точки зрения решение», – добавила представитель МИД.

Она также констатировала, что неприкрытое вмешательство в дела соседнего государства стало обычной практикой для Вильнюса, активно работающего и с представителями российской т.н. несистемной оппозиции.

«Вот только не следует забывать, что стремление тушить пожар, заливая огонь керосином, может быть весьма опасно и для любителей подобных технологических опытов», – подытожила Захарова.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что соседние с Белоруссией страны должны проявлять больше активности в поддержку перемен в республике, не дожидаясь решений Евросоюза.

Напомним, МИД Литвы внес 32 человека, включая Лукашенко, в список невъездных.

В МИД России отметили, что белорусские власти получили «железобетонный аргумент», подтверждающий «участие Запада во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии».

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