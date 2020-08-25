Белорусские эксперты разошлись во мнениях о составе электората Лукашенко

«Ядерный электорат Александра Лукашенко составляют – помимо чиновников и силовиков – люди старшего возраста, а также некоторое число бюджетников, доля которых стремительно снижается», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Болкунец. Так он прокомментировал утверждение белорусского оппозиционного телеграм-канала, назвавшего электорат Лукашенко «маргинализованным и неорганизованным».

«У действующего главы республики есть железный, ядерный электорат. Это чиновники высшего эшелона, включая милицию, люди старшего возраста, в том числе пенсионеры, жители села, представители некоторых бюджетных сфер и немного рабочего класса», – пояснил белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

По его словам, снижение доли бюджетников и рабочих в группе поддержки Лукашенко, «связано с низким доходом в этих организациях, деградацией многих предприятий и поведением президента по отношению к этим группам населения». «Его реальная поддержка давно не соответствует тем данным, которые озвучивают белорусские власти», – сказал эксперт.

Ранее на белорусском оппозиционном телеграм-канале NEXTA Live появилось видео, на котором женщина при виде бело-красно-белого флага (символа белорусской оппозиции) напала на прохожих и стала их избивать. «Одна отрада, что лукашенковский электорат маргинализованный и неорганизованный. Но от этого не следует слишком расслабляться», – комментируют авторы телеграм-канала.

Болкунец не считает электорат Лукашенко маргинальным, но полагает, что сторонники действующего президента находятся в явном меньшинстве. По мнению собеседника, до президентских выборов 9 августа у Лукашенко был чрезвычайно низкий уровень доверия, который колебался до 10%. «Сейчас на фоне предвыборной кампании и всех происходящих событий он дотянул свою поддержку до 15-20% максимум. Но больше у него нет», – полагает политолог.

На ваш взгляд Приведут ли протесты в Белоруссии к силовому противостоянию? Да, оппозиция перейдет к уличным столкновениям

Нет, оппозиция продолжит мирные протесты



Иного мнения придерживается другой белорусский эксперт, научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии Петр Петровский. «Всего электорат Лукашенко составляет порядка 60 % населения. В отличие от оппозиции, он очень дисциплинирован в плане хождения на выборы», – сказал Петровский газете ВЗГЛЯД. Ни о какой маргинализации или дезорганизации, по его мнению, не может идти и речи.

«Электорат Лукашенко – это люди, которые заняты в реальном секторе экономики, сельском хозяйстве и промышленности», – полагает Петровский. Также, по его словам, это представители бюджетной сферы, госсектора и часть индивидуальных предпринимателей. «То есть, это люди, которые производят, выращивают, и наемные работники частного сектора», – отметил эксперт.

Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, по мнению экспертов, в Белоруссии фактически отсутствуют не ангажированные властью или оппозицией социологические исследования, а рейтинги действующего президента не были достоянием гласности.

Напомним, что белорусская оппозиция заявила о фальсификации результатов президентских выборов (по данным Центризбиркома республики, Лукашенко получил 80,08%). На фоне масштабных уличных протестов оппозиционеров, штаб экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской заявил о непризнании официальных итогов голосования. На прошлой неделе представители Тихановской подали в Верховный суд республики жалобу на решение ЦИК об утверждении результатов выборов. Во вторник Конституционный суд Белоруссии заявил о неправомочности попыток пересмотра итогов выборов.

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