Эксперт: Версия немецких врачей по Навальному не подтвердилась в России

Версия немецких врачей по диагнозу Алексея Навального в первый же день прорабатывалась российскими медиками, но подтверждения не нашла, сообщил завотделением анестезиологии-реанимации №1 Центра им. Пирогова Борис Теплых.

«Для меня ничего нового пока в заявлении коллег из Charite не прозвучало. Они говорят о клинических данных, показывающих на интоксикацию ингибиторами Холинэстеразы», – сказал РИА «Новости» врач.

Он указал, что немецкие медики «говорят о клинических данных, а не о самом веществе», которое российскими и немецкими врачами «на данный момент обнаружено не было». «Версия же такая нами в первый же день поступления пациента прорабатывалась, но подтверждения не нашла», – добавил эксперт.

Кроме того, он указал, что в России атропин, назначенный Навальному немецкими врачами, применили еще в первые минуты его госпитализации. «Что касается атропина, который коллеги назначили для лечения, то с первой минуты после поступления инъекции этого препарата пациенту были сделаны. В последующем обсуждалась необходимость его повторного введения», – рассказал Теплых.

«Кроме того, наличие такой химической реакции в организме возможно как в результате применения других медицинских препаратов, так и при естественном ходе болезни», – отметил он.

При этом медэксперт подчеркнул, что главным считает то, что «пациенту в результате перевозки хуже не стало». «Будем надеяться, что улучшение состояния больного, которое произошло еще в Омске, будет продолжаться. Мы готовы к взаимодействию с немецкими коллегами», – подчеркнул Теплых.

Ранее в понедельник врачи клиники Charite сообщили, что нашли следы интоксикации в организме Алексея Навального. По их словам, Навальный отравился субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не известно.

Между тем, ингибиторы холинэстеразы используются для лечения мышечных заболеваний центрального генеза, атрофических и дегенеративных патологий мозга. Кроме того, некоторые медикаменты выпускаются в виде капель, их применяют для нормализации внутриглазного давления, которое может быть нарушено вследствие сильного ожога. На медицинских порталах сообщается, что есть четкая зависимость нарушений внутриглазного давления и гидродинамики от тяжести процесса ожогового повреждения глаза и локализации очага. Наиболее значительные нарушения внутриглазного давления (как в сторону гипертензии, так и в сторону гипотонии) наблюдались при наиболее тяжелых повреждениях глаз, сопровождавшихся поражением перилимбальной зоны, которая расположена, в том числе, на роговице глаза.

Примечательно, что ранее из-за ожога роговицы глаза Навальному была проведена операция в Барселоне.

Тем временем врачи омской больницы скорой медицинской помощи №1 заявили о готовности предоставить немецкой клинике Charite образцы биоматериалов впавшего в кому Навального.

В то же время главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский заявил, что немецкие медики очень благодарны российским специалистам и «тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти». Профессор кафедры нервных болезней МГМСУ имени Евдокимова Алексей Савин заявил газете ВЗГЛЯД: «то, что транспортировка Алексея Навального в Германию, слава богу, удалась – это, прежде всего заслуга врачей из Омска».

Напомним, утром 22 августа Навального увезли из омской больницы скорой медицинской помощи №1 и медицинским бортом доставили в берлинскую клинику «Шарите». При этом по просьбе немецкой медицинской бригады вылет задержали до утра субботы из-за требований профсоюза авиаперевозчиков ФРГ к условиям работы летного состава.

Немецкие СМИ сообщали, что Навальный прибыл на лечение в берлинскую клинику «Шарите» в статусе «гостя канцлера».