В секретариате Голиковой опровергли открытие новых направлений авиасообщения

Новых решений по возобновлению Россией международного авиасообщения пока нет, сообщили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.

«В настоящий момент нет новых решений по возобновлению международного авиасообщения с иностранными государствами», – передает ТАСС сообщение секретариата.

Напомним, с 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение. Полеты открыты в Британию, Танзанию и Турцию.