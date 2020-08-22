Лукашенко назначил главу минздрава Караника губернатором Гродненской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил главу минздрава республики Владимира Караника губернатором Гродненской области.

Кандидатуру Караника президент он предложил во время встречи в Гродно с депутатами областного совета. Областные депутаты поддержали это назначение, передает «БелТА».

Ранее Лукашенко назначил премьером страны действующего главу правительства Романа Головченко с последующим согласованием назначения Палатой представителей Национального собрания. Караник был назначен министром здравоохранения.