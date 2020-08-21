В правительстве поддержали реконструкцию стадиона в Пензе

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поддержал проект реконструкции стадиона «Пенза» в ходе посещения спорткомплекса вместе с губернатором региона Иваном Белозерцевым.

Во время посещения стадиона, который до последнего времени был тренировочной базой для футбольной команды «Зенит» и регбийной команды «Империя», Дмитрия Чернышенко проинформировали о том, что сооружение с 2012 года не эксплуатируется, требует капитального ремонта, сообщается на сайте правительства Пензенской области.

Также прозвучала информация о развитии разных видов спорта в Пензенской области, об олимпийских чемпионах и 300 спортивных объектах, работающих сегодня, как для спорта высоких достижений, так и для любителей активного образа жизни.

«И сегодня мы уделяем внимание развитию массового спорта – привлечению детей к занятиям физкультурой. Сохраняем тренеров, очень бережно относимся тренерскому составу», – проинформировал глава Пензенской области Иван Белозерцев.

В 2019 году в городе Пензе была сформирована регбийная команда «Локомотив», успешно выступающая в чемпионате страны.

В настоящее время в целях создания современной специализированной учебно-тренировочной базы регбийного клуба «Локомотив» рассматривается вопрос о проведении реконструкции стадиона «Пенза».

В настоящее время подготовлено техническое задание на проектирование объекта, включающего в себя: основное игровое поле с искусственным покрытием и трибуной на 500 посадочных мест, административно-бытовое здание, крытый физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным полем для круглогодичного тренировочного процесса, а также открытые игровые площадки.

Осмотрев спортивный комплекс, заместитель главы кабинета министров отметил важность продолжения исторических традиций спорта в регионах.

«Я идеологически это поддерживаю», – сказал Дмитрий Чернышенко.

«В городе есть большой стадион, на котором можно выступать и проводить официальные соревнования, но нужна база, потому что на больших стадионах тренироваться очень дорого. Здесь можно сделать эффективную базу, на которой могла бы команда тренироваться. Тем более, что есть уже успехи. Нужно это тиражировать и развивать. Поэтому мы, безусловно, это поддержим», – заявил зампред правительства.

Он рекомендовал сократить сроки подготовки проектно-сметной документации, чтобы можно было оценить объем работ.

«И тогда мы будем просить Министерство спорта России включить этот объект в программу», – резюмировал вице-премьер России.