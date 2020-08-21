МВД назвало найденное в организме Навального вещество

На смывах с рук и одежды блогера Алексея Навального обнаружено промышленное химическое вещество «2-этилгексил дифенил фосфат», это выявила химическая лаборатория управления МВД по Омской области.

Специалисты-химики УМВД провели исследования смывов с одежды, рук, ногтей, волос Навального, сообщается на сайте ведомства.

«Хромотографическое исследование показало наличие вещества «2-этилгексил дифенил фосфат», которое относится к промышленным химическим веществам. При этом концентрацию вещества в ходе подобных исследований установить не представляется возможным», – говорится в сообщении.

Это вещество добавляется как пластификатор в полимеры для повышения эластичности, в поверхностных смывах оно могло оказаться после контакта Навального с подобными предметами, например, с пластиковым стаканчиком, отмечает УМВД.

«Тем не менее, информация об обнаружении данного химического компонента сразу была сообщена врачам», – заключили в ведомстве.

В четверг в Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Навальный, блогер был госпитализирован в токсикореанимацию. В омской больнице рассказали, что он находится в тяжелом состоянии в реанимации. СМИ сообщали, что врачи обнаружили алкоголь в крови Навального.

Транспортные полицейские организовали проверку информации о том, что Навальный мог отравиться в аэропорту Томска.

Затем медики исключили ряд диагнозов у впавшего в кому Навального: инфаркт, инсульт, а также заражение коронавирусом. Заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Анатолий Калиниченко заявил, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен.