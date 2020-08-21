ПНС Ливии объявило о прекращении огня

Правительство нацсогласия (ПНС) Ливии сообщило о немедленном прекращении огня и приостановке военных операций по всей территории государства, об этом заявил кабинет министров Фаиза Сараджа в Триполи.

Сарадж «призвал провести президентские и парламентские выборы в марте следующего года», передает РИА «Новости».

По его словам, для достижения прекращения огня нужно демилитаризовать Сирт и Аль-Джуфру.

Напомним, в Ливии продолжается вооруженный конфликт между Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара и силами Правительства национального согласия Фаиза Сараджа, контролирующими Триполи. ПНС поддерживается Турцией. Египет объявил о готовности ввести войска в Ливию для поддержки ЛНА и обещал не допустить захват Сирта, который сейчас контролируется Ливийской национальной армией.