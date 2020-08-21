В «красной» зоне по коронавирусу осталось 12 регионов России

Число регионов со сложной ситуацией по распространению COVID-19 сократилось до 12, сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Аналитик сгруппировал регионы по цветам (зеленый, светло-зеленый, желтый и красный), которым соответствуют разные значения индекса заболеваемости – R.

R – это индекс репродукции инфекции, которая рассчитана по методике Роспотребнадзора. Этот индекс показывает, сколько человек заражается от одного больного COVID-19. Если он меньше единицы, то уровень заболеваемости снижается, если больше - может начать расти.

«В «красной» зоне остались 12 регионов: Орловская область, Мурманская область, Самарская область, Кемеровская область, Кировская область, Удмуртия, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Крым, Сахалинская область, Курганская область, Алтайский край», – передает РИА «Новости» слова Тавадяна.

Он уточнил, что за прошедший месяц из «красной» зоны вышли Коми, Севастополь и Оренбургская область.

Аналитик также предоставил данные с оценкой ситуации в других регионах. Так, в группу «зеленых» регионов, где, исходя из официальных данных, ситуация нормализовалась, входят Карачаево-Черкесия, Адыгея, Тыва, Магаданская, Новгородская, Московская, Брянская, Тверская и Курская области, Забайкальский и Приморский края.

В число «светло-зеленых» регионов, где ситуация положительно-стабильная, ученый включил Москву, Дагестан, Калмыкию, Чечню, Северную Осетию, Чукотку, Карелию, Кабардино-Балкарию, Ингушетию, Татарстан, Горный Алтай, Белгородскую, Воронежскую, Пензенскую, Новгородскую, Тульскую, Липецкую, Саратовскую, Рязанскую, Челябинскую, Ярославскую, Владимирскую, Ростовскую, Тамбовскую, Ивановскую, Иркутскую, Ленинградскую и Волгоградскую области, Камчатский, Красноярский и Ставропольский края, а также Республику Мордовия.

По расчетам Тавадяна, к «желтым» регионам, где ситуация удовлетворительная, относятся Санкт-Петербург, Севастополь, Якутия, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Башкортостан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Бурятия, Чувашия, Хакасия, Республика Коми, Нижегородская, Калужская, Ульяновская, Калининградская, Архангельская, Смоленская, Новосибирская, Амурская, Томская, Астраханская, Омская, Костромская, Свердловская, Тюменская, Вологодская и Оренбургская области, Краснодарский, Пермский и Хабаровский края.

Напомним, за сутки выявлено 4785 заболевших в 83 регионах, из них 1113 случаев (23,3%) не имели клинических проявлений болезни. Также за сутки зафиксировано 110 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 16 тыс. 99 человек. Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписано 6090 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 755 тыс. 513 человек. Накануне, 19 августа, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 4828. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 43.

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