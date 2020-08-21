Лавров обвинил Латвию и Эстонию в дискриминации русскоязычного населения

Россия считает дискриминационным отношение Латвии и Эстонии к правам русскоязычного населения, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

В интервью газете «Труд» он выразил возмущение «наличием в этих странах позорного явления массового «безгражданства», главным образом русскоговорящих жителей, лишенных основных демократических и социально-экономических прав».

Подчеркивается, что на проблему обращали внимание и международные организации, но «реакция властей Латвии и Эстонии на критику по-прежнему неадекватна тяжести сложившейся ситуации», передает РИА «Новости».

Лавров заявил, что «членство в Евросоюзе не должно рассматриваться прибалтийскими государствами в качестве политического «прикрытия» для их противоправных действий».

Россия «задействует возможности контрольных механизмов по защите прав нацменьшинств в рамках ООН, ОБСЕ и Совета Европы», настаивает на решении проблемы в ходе двусторонних контактов со странами Прибалтики.

Как заявил министр, «соблюдение Латвией и Эстонией общепризнанных международных стандартов» является «одним из условий прогресса в вопросе выстраивания добрососедских двусторонних отношений».

Также министр рассказал, что Россия с интересом наблюдает за дискуссиями в Евросоюзе о «плюсах» и «минусах» текущего подхода к отношениям с Москвой. Он подверг критике «искусственную и близорукую увязку» улучшения отношений ЕС и Москвы с выполнением минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине, стороной которого Россия не является.

При этом ситуация с коронавирусом «ускорила мыслительные процессы в самом Евросоюзе», где «все чаще высказываются в пользу укрепления собственной «стратегической автономии» в международных делах», заявил Лавров. Россия «не испытывает завышенных ожиданий – слишком велика в отдельных государствах ЕС идеологическая зашоренность и косность мышления».

Говоря о проблеме Косово, Лавров «предпочел бы вести речь не о конфликте между Белградом и Приштиной, а о последствиях беззастенчивого силового отторжения части территории Сербии», который «осуществили вооруженные боевики из числа косовских албанцев при попустительстве и прямой поддержке Запада, включая агрессию НАТО против Югославии».

Лавров обвинил «квазигосударство» Косово в том, что оно открыто игнорирует международное право, законные требования и интересы Сербии и сербского народа, стремится во что бы то ни стало легализовать нынешнее положение вещей, а заодно и себя. Сейчас «диалог стагнирует», хотя ему «нет альтернативы», сказал Лавров. Он указал на необходимость «уважительного отношения к законным интересам косовских сербов, реальному учету их озабоченностей, соблюдению норм международного права».

Кроме того, Лавров прокомментировал отношения с Грузией, для которой Россия «прочно занимает позиции второго внешнеторгового партнера» после Турции. По его словам, никаких ограничений на нормализацию отношений с Грузией у России нет, это в Тбилиси проявляют непоследовательность и периодически разыгрывают антироссийскую карту. Разрыв отношений между двумя странами Лавров назвал результатом «предпринятой правительством Саакашвили югоосетинской авантюры».

Напомним, Лавров процитировал минские соглашения, а также велел Киеву выполнять договоренности и прекратить «морочить всем голову».