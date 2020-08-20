Прилепин сказал, кого СБУ хотела похитить в России

«Действия украинской разведки – это попытка компенсировать провал их спецоперации в Белоруссии», – заявил газете ВЗГЛЯД писатель Захар Прилепин, комментируя попытку СБУ похитить в России лидера ополчения Донбасса, которую пресекли сотрудники ФСБ.

«Людей, представляющих реальный интерес для СБУ, осталось не очень много. Это объясняется тем, что многие командиры ополчения, которые участвовали в «Русской весне», к сожалению, погибли. Но у нас остались Игорь Стрелков, Александр Ходаковский, правда, он не в Москве, Ахра Авидзба («Абхаз»), Сергей Завдовеев («Француз») и еще несколько командиров ополчения», – рассказал писатель, экс-советник главы ДНР и лидер партии «За правду» Захар Прилепин.

«Понятно, что нынешние действия украинской разведки – это попытка компенсировать провал их спецоперации в Белоруссии, когда они не смогли вытащить на свою территорию 33 россиян. Теперь СБУ в срочном порядке пытается исправить свои ошибки», – считает Прилепин.

Ранее в четверг стало известно, что ФСБ пресекла попытку Службы безопасности Украины похитить в России одного из лидеров народного ополчения Донбасса и вывезти его на Украину. Отмечается, что организатором и координатором акции выступили граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко.

Байдала известен органам безопасности ДНР как внештатный сотрудник СБУ и главного управления разведки минобороны Украины, а также доверенное лицо 5-го управления департамента контрразведки СБУ под псевдонимом Швед. При этом в ДНР Байдала является фигурантом ряда уголовных дел как организатор совершенных и предотвращенных терактов в Донецке, в том числе убийства Александра Захарченко.

Как уточнили в ФСБ, Байдала и Мищенко действовали по заданию и под общим руководством главы департамента контрразведки СБУ Руснака и руководителя 5-го управления ДКР СБУ Поклада. Уточняется, что для алиби сотрудникам спецслужбы Украины заранее были распространены в СМИ сообщения о «задержании Байдалы за незаконное хранение оружия», однако в это время он «осуществлял непосредственное личное руководство» операцией.

В свою очередь в СК добавили, что подозреваемые 30 июля в Подмосковье заманили потерпевшего в свой автомобиль «под предлогом приобретения недвижимости» и ударили электрошокером, однако тот смог сбежать. Кого именно из лидеров народного ополчения Донбасса они пытались похитить, не уточняется.

По данным ФСБ, семь фигурантов уголовного дела заключены под стражу, им предъявлено обвинение. Также в ведомстве добавили, что украинские спецслужбы готовили еще несколько похищений и убийств россиян. «По указанию украинских спецслужб члены ОПГ вели наблюдение за конкретными адресами в регионах России, а для выполнения ряда заданий выезжали на территорию ДНР», – говорится в сообщении.

Ранее украинские СМИ сообщили, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», в Белоруссию была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. После этого СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию в Белоруссии 33 россиян.

Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян в Белоруссии.