Возбуждено новое дело после смерти семьи на алтайской турбазе

Следственный комитет возбудил второе дело после обнаружения тел четырех человек на алтайской турбазе, сообщает следственное управление СК по региону.

«По факту гибели четырех человек в помещении туристической базы в Алтайском районе возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц»), – сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, в период с 26 по 31 июля семье из Барнаула на турбазе «Глобус» в поселке Ая оказали услуги, не отвечающие требованиям безопасности. 51-летний мужчина, его 43-летняя супруга и двое детей 16 и 10 лет умерли в номере гостиницы.

«Предварительной причиной смерти явилось отравление угарным газом. По подозрению в совершении преступления(...) задержан директор базы. Следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», – заключило ведомство.

Напомним, тела четырех человек, включая тело ребенка, нашли в номере туристической базы рядом с озером Ая в Алтайском крае. Источник сообщал, что люди долгое время не выходили из номера. Приоритетной версией гибели семьи в СУ СК называли отравление.