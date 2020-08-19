Лукашенко опроверг присутствие в Белоруссии российских войск

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что на текущий момент в стране нет ни одного иностранного солдата.

Лукашенко заявил, что одной из проблем, с которыми приходится бороться власти, – это фейковые сообщения, передает БелТА.

«Открытое вранье в интернете: иностранные войска в Белоруссии, техника из Российской Федерации в Белоруссии. Вы, наверное, уже это видели, когда эти фейки раскручиваются. Берут колонну военной техники – неизвестно когда, неизвестно чья, неизвестно на какой дороге, но надо сказать, что они с российской границы в Оршу двигаются», – сказал Лукашенко.

По его словам, на этих снимках представлены белорусские БТР, а не российские, эти машины двигались в сторону западной границы страны по решению правительства.

«Что касается иностранных войск, то сегодня ни одного человека из других государств в Белоруссии нет», – заверил Лукашенко.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал Евросоюз ввести санкции против ответственных за насилие в отношении демонстрантов в Белоруссии. Такое заявление политик сделал перед началом онлайн-саммита ЕС по Белоруссии. ЕС объявил результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что отдельная критика действий белорусских властей со стороны европейских политиков приобрела массовый характер, а ее тон ужесточился.