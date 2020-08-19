Керри посетовал на утрату США роли «лидера свободного мира»

Из-за президента США Дональда Трампа Соединенные Штаты утратили роль «лидера свободного мира», заявил экс-госсекретарь Джон Керри.

Он заявил, что «многочисленные кризисы» касаются безопасности США. Граждане США «сталкиваются с большим числом угроз в результате пребывания Трампа на посту президента», передает ТАСС.

Керри считает, что на его памяти «США впервые оказались в ситуации, когда они не являются лидером свободного мира». Он заявил, что это произошло из-за «дефицита честности у Трампа, дефицита реальной внешней политики и дефицита знаний, необходимых для того, чтобы выступать в роли мирового лидера».

Экс-госсекретарь сказал, что «у свободного мира сейчас нет лидера». По его мнению, США «нельзя заменить», хотя Франция и Германия пытаются. Участие США «необходимо для решения проблем, стоящих перед мировым сообществом», а Трамп «просто не подготовлен и не способен делать то, что необходимо в современном мире», сказал Керри.

В частности, он указал на «состояние неопределенности» с Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

По словам Керри, Трамп «делает вид, будто Россия не атаковала избирательный процесс» в США, и «ничего не предпринимает по вопросу того, что Россия предлагает вознаграждение за войска» США. Керри заявил, что Трамп «не будет защищать» США и «не знает, как защитить» американских военных.

«Единственный человек, в защите которого он заинтересован, это он сам», – сказал экс-глава Госдепа.

Керри поддержал кандидатуру бывшего вице-президента США Джозейфа Байдена на высший государственный пост.

Напомним, американское издание The New York Times выступило с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане». В Пентагоне заявляли, что у них нет доказательств информации о «сговоре» России с боевиками.

Комитет Сената по разведке заявил, что есть якобы «неопровержимые доказательства вмешательства» российской стороны на «инфраструктуру выборов» в Соединенных Штатах. Россия не раз опровергала заявления о «вмешательстве» в выборы.

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