Мишустин встретился с врио губернатора ЕАО в Благовещенске

Премьер-министр Михаил Мишустин встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Еврейской автономной области Ростиславом Гольдштейном. Врио главы региона поблагодарил председателя правительства за оказанную поддержку в сбалансировании бюджета ЕАО в 2020 году.

«Хочу сказать слова благодарности, что вы лично обращаете такое пристальное внимание на Еврейскую автономную область и в этом году оказали беспрецедентные меры поддержки в социальном развитии области. Выделение денежных средств из бюджета правительства позволило закрыть огромные проблемы, которые копились десятилетиями», – подчеркнул врио губернатора ЕАО.

В рамках сбалансирования бюджета ЕАО региону выделяются средства из федерального бюджета. Средства направляются на своевременную выплату зарплат бюджетникам, исполнение социальных обязательств, погашение задолженностей. Получение помощи от правительства России – результат планомерного взаимодействия врио губернатора ЕАО с федеральными органами власти, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.



В продолжение разговора Гольдштейн доложил о готовности школ региона обеспечить всех младшеклассников горячим питанием, а также поднял ряд других важных тем: системное оздоровление ситуации в сфере ЖКХ, проблемы, порожденные недофинансированием региона в прошлые годы, а также изношенность корпусов областной больницы.



«Возраст корпусов – от 38-го года. Самый «молодой» – 1978-го. Это разруха и внутрибольничная инфекция, с которой уже невозможно справляться. Мы с вами уже проговаривали проектирование новой областной больницы – это сегодня крайне важно для субъекта», – подчеркнул врио губернатора ЕАО.

В результате встречи Гольдштейн заручился поддержкой премьер-министра в решении целого ряда острых для Еврейской автономии проблем.



В частности, министру транспорта России поручено принять безотлагательные меры для создания всей инфраструктуры для обработки, перевалки широкой номенклатуры экспортных и импортных грузов на российской стороне железнодорожного мостового перехода Нижнеленинское – Тунцзян, а также рассмотреть возможность строительства здесь пассажирского терминала и укрепления прилегающих автомобильных дорог.



В качестве дополнительных механизмов поддержки региона Гольдштейн предложил помочь реконструировать такие значимые для ЕАО объекты, как здания областной больницы, детской поликлиники, филармонии, стадион «Дальсельмаш», старый мост через Биру и другие.

Ранее Гольдштейн поручил региональному правительству осуществлять постоянный контроль за работами в рамках плана развития центров экономического роста.