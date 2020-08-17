Врио губернатора ЕАО поручил контролировать использование федеральных средств

Временно исполняющий обязанности губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн поручил региональному правительству осуществлять постоянный контроль за работами в рамках плана развития Центров экономического роста, сообщили в пресс-службе правительства ЕАО.

«Единая субсидия» дальневосточным регионам появилась после поручения президента России Владимира Путина. На заседании президиума Госсовета, которое прошло во Владивостоке, глава государства указал на одну из главных проблем Дальнего Востока – нехватку социальной инфраструктуры: больниц, школ, детских садов, спортивных площадок и стадионов, дорог.

Гольдштейн отметил, что процент заключенных договоров очень высок и достиг 98. При этом, лично посещая объекты в районах области, Гольдштейн обратил внимание на то, что подрядчики в большинстве случаев либо не зашли на объекты, либо выполняют работы в ненадлежащем качестве, передает ЕАОMedia.

«Начиная с сегодняшнего дня необходимо разработать график посещения не только муниципальных районов и городского округа, но и каждого поселения, каждого объекта, куда доводятся деньги. Нужно контролировать качество проведения работ – под персональную ответственность. Ни одна копейка не должна быть потрачена неэффективно! В течение ближайших двух недель члены правительства области по своему направлению должны посетить каждый объект и наладить работу там, где это необходимо», – подчеркнул врио губернатора ЕАО.

Планы социального развития ЦЭР – это единая дальневосточная субсидия, которая выделяется для улучшения социальной инфраструктуры в муниципалитетах, где в будущем появятся новые производства. Разработаны планы Министерством развития ДВ и Арктики. Они являются неотъемлемой частью новой социально-экономической политики, проводимой на ДВ по поручению Владимира Путина. Таких ЦЭРов на карте региона – 58. До 2021 года там планируется построить, отремонтировать и модернизировать больше 700 соцобъектов.