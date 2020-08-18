Правительство Украины ввело спецпошлину на топливо из России

Кабинет министров Украины установил специальную пошлину до конца этого года на импортируемое из России дизельное топливо, сжиженный газ и уголь, следует из постановления кабмина.

Согласно документу, правительство Украины ввело спецпошлину в 4% на российское дизтопливо, ввозимое на таможенную территорию Украины трубопроводным транспортом, а также спецпошлину в размере 3% для сжиженного газа, передает ТАСС.

Кроме того, кабмин ввел спецпошлину в размере 65% на импортируемый из России уголь. При этом данная спецпошлина не применяется в отношении антрацитового и битуминозного угля, а также коксующегося и другого угля, необходимого для металлургической промышленности.

«Данное постановление вступает в силу со дня его опубликования и теряет силу 31 декабря или после отмены Российской Федерацией дискриминационных и/или недружественных действий в отношении Украины», – отмечается в постановлении.

В июне на Украине производители нефтепродуктов предложили ввести компенсационные пошлины на ввоз дизтоплива и СПГ из России.

Напомним, с 1 мая Украина ввела в действие спецпошлины в размере 65% на импорт угля из России. Эту меру оправдали защитой внутреннего рынка.

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