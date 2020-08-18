На развитие онкослужбы Амурской области направили более 800 млн рублей

Более 800 млн рублей будет направлено на развитие онкологической службы Амурской области до конца года, около 500 миллионов из которых – на лекарства, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время рабочего визита в Амурскую область.

«Свыше 800 млн рублей в 2020 году дополнительно будет направлено на развитие онкологической службы Амурской области. Из них около 500 миллионов пойдет на закупку лекарственных препаратов, на остальные средства будет закуплено тяжелое оборудование. Будут поставлены аппарат МРТ, мобильные медицинские комплексы для работы в сельской местности, специальное высокопродуктивное оборудование для диагностики злокачественных образований гистологическим методом», – передает ТАСС слова министра.

В рамках поездки глава Минздрава посетил ряд медицинских учреждений, а также провел совещание с руководителями медорганизаций Амурской области, посвященное обсуждению регионального плана по снижению смертности населения.

«Там, где системно работает правительство, есть нацеленность на развитие инфраструктуры, привлечение кадров, ситуация отличается в лучшую сторону. С губернаторами мы обсудили ряд мер, которые необходимы для регионов с низкой плотностью населения, с труднодоступными территориями. Эти меры будут реализованы в рамках национального проекта «Здравоохранение», федеральных целевых программ», – заключил министр.

Борьба с онкологическими заболеваниями является одной из приоритетных задач национального проекта «Здравоохранение». За шесть лет планируется снизить смертность от онкозаболеваний до 185 случаев на 100 тыс. населения. Для достижения этой цели планируется направить почти 1 трлн рублей. Большая часть этих средств пойдет на обеспечение россиян современными лекарственными препаратами в соответствии с международными клиническими рекомендациями и протоколами лечения. В рамках проекта планируется также создать центры амбулаторной онкопомощи, повысить доступность лучевой терапии в стране до уровня 80% от потребности, а также создать референс-центры различных методов исследований.