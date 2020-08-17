Лукашенко предсказал судьбу следующего президента Белоруссии

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита на Минский автомобильный завод выразил мнение, что от следующего главы республики «через два-три года» тоже потребуют «уйти».

Работникам завода Лукашенко заявил, что в политике действуют «другие законы».

«В политику хотите? Пожалуйста – не против», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Беларусь 1».

Лукашенко подчеркнул, что «закон толпы» – это из политики».

«Поэтому – пожалуйста, идите, но только знайте – там вас гладить президент не будет по плечу», – заявил глава государства, погладив одного из рабочих по плечу.

«Уходи, уходи!» – не вопрос», – сказал президент, добавив, что «наработался».

Однако он выразил уверенность, что те же люди будут «следующему кричать «уходи», но очень рано, буквально через два-три года».

Напомним, Лукашенко заявил о готовности покинуть президентский пост после принятия новой конституции.

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