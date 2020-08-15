Эксперт: Участникам акций в Хабаровске не нравятся лозунги в поддержку протестов в Белоруссии

Численность акций в Хабаровске снижается, так как изменилась их тематика - если раньше они проходили в поддержку экс-губернатора Фургала, то теперь на митингах звучат белорусские лозунги. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Наливайко, комментируя очередную несанкционированную акцию в Хабаровске.

«Акции в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре давно перестали быть непосредственно в поддержку Сергея Фургала. Эмоциональный посыл и реакция со стороны населения были видны лишь в первые дни после ареста экс-губернатора Хабаровского края. А сейчас улицы стали площадкой для использования различных протестных технологий», – считает политолог Павел Наливайко.

По мнению эксперта, людьми манипулируют с целью превратить Хабаровск в «витрину общероссийского протеста». «В субботу представители штаба блогера Алексея Навального предложили хабаровчанам устроить забастовки на крупнейших промышленных предприятиях в регионе. Когда население ежедневно наблюдает за происходящим внутри этого протеста, в котором все чаще звучат подобные радикальные призывы, появляется разочарование. Поэтому люди не стремятся выходить и поддерживать призывы провокаторов», – пояснил политолог.

Наливайко добавил, что изменение «смысловой нагрузки этих протестных акций бьет по численному составу». «Через несколько недель в этом протесте останется только костяк «профессиональных» протестующих, которые будут ежедневно формировать нужную картинку для тех или иных «заинтересантов». Но это далеко от реальной народной поддержки и желания помочь бывшему губернатору Сергею Фургалу», – прогнозирует эксперт.

В субботу в центр Хабаровска на очередную несанкционированную акцию в поддержку Фургала вышли около 2 тыс. человек. Как отметили в пресс-службе местной администрации, активность протестных мероприятий в краевой столице снижается шестую неделю подряд. Как сообщают хабаровские СМИ, некоторые протестующие выкрикивали слова не в поддержку Фургала, а граждан Белоруссии. Например, звучал лозунг «Жывэ Беларусь».

В отношении участников незаконных митингов и шествий было составлено 139 протоколов об административных правонарушениях. В краевом правительстве напомнили, что в регионе по-прежнему действуют ограничения в связи с пандемией коронавируса. Жителей региона просили воздерживаться от посещения массовых мероприятий по соображениям безопасности.

Сергей Фургал был арестован в июле по подозрению в причастности к заказным убийствам местных бизнесменов. Президент Владимир Путин уволил губернатора «в связи с утратой доверия» и назначил врио главы региона его однопартийца, члена ЛДПР Михаила Дегтярева.

Самые массовые митинги проходили в Хабаровске по субботам, 11 июля на акцию вышли 12 тыс. человек, 18 июля – 10 тысяч, 25 июля, по разным оценкам, от 6,5 до 8 тыс. человек, 1 августа – 3,5 тыс. человек, а 8 августа – 2,8 тыс. человек.