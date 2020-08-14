Тяжелую «Ангару» повезли на космодром Плесецк

Тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5» отправлена на космодром Плесецк, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Железнодорожный эшелон должен доставить ее с территории Центра имени Хруничева на космодром для подготовки к летным испытаниям 17 августа, передает ТАСС.

Напомним, Роскосмос сообщил, что ракета успешно прошла проверки Контрольно-испытательной станции центра.

Сообщалось, что второй испытательный пуск «Ангары-А5» предварительно запланирован на ноябрь.

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