ВЦИОМ определил уровень доверия россиян результатам выборов в Белоруссии

Каждый пятый россиянин (22%) считает, что результатам выборов президента Белоруссии можно полностью доверять, не доверяют официальным итогам 27%, при этом 29% не исключают подтасовок на местах, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Отмечается, что за событиями, происходящими в данный момент в Белоруссии, следит 71% россиян, о внимательном наблюдении за происходящим сообщает каждый пятый (18%). Чаще интерес проявляют мужчины (78%) и россияне от 60 лет и старше (87%).

«О происходящих событиях россияне чаще говорят как о «выборах президента Белоруссии» в целом, без уточнений (11%). Также упоминаются массовые беспорядки, митинги, протесты (11%). Каждый десятый опрошенный описывает происходящее как недовольство белорусского народа действующей властью (10%) или результатами выборов (7%)», – передает РИА «Новости» сообщение ВЦИОМ.

Указывается, что по 6% россиян видят в происходящем «бардак» или «попытки Лукашенко любыми способами удержать власть, даже с помощью диктатуры».

Согласно данным опроса, каждый пятый россиянин считает, что результатам выборов президента Белоруссии можно доверять полностью (22%). Чаще других такое мнение высказывали сторонники «Единой России» (36%) и КПРФ (28%), а также люди старше 60 лет (33%).

«О возможных подтасовках «на местах», не влияющих на результаты в целом, высказались 29% граждан. Практически столько же респондентов (27%) убеждены, что доверять результатам этих выборов не следует, чаще сторонники непарламентских партий (44%) и молодые россияне 18-24 лет (47%) и 25-34 лет (40%)», – говорится в результатах опроса об отношении россиян к результатам выборов в Белоруссии и событиям, происходящим в стране.



Более половины опрошенных россиян (59%) полагают, что протесты будут подавлены, а Лукашенко сохранит власть. Один из десяти респондентов предполагает, что в стране в результате этих событий установится двоевластие (12%), а 6% считают, что Лукашенко потеряет власть. Затруднились определить вероятный исход протестов 23%.

Указывается, что 64% россиян придерживаются мнения, что интересам России больше соответствует, чтобы у власти в Белоруссии оставался Лукашенко. Мнение о том, что лучше для России будет, если у власти в Белоруссии окажется оппозиция, высказали 12% респондентов, 24% затруднились ответить на этот вопрос. Доля россиян, которые оценивают отношения с Белоруссией как дружественные, за месяц выросла на 9 процентных пунктов, до 26%.

На ваш взгляд Кому вы симпатизируете больше в политическом противостоянии в Белоруссии? Лукашенко

Протестующим



«Каждый четвертый характеризует их как спокойные (25%), практически такая же доля (22%) – как прохладные. Добрососедскими отношения назвали 13% россиян (минус 4 процентных пункта с июля), напряженными их видят 8% россиян, а враждебными – 1%», – говорится в результатах.

Отношение к президенту Лукашенко положительным назвали 47% россиян, с июля это значение снизилось на 5 процентных пунктов. Безразлично относятся к нему 35% россиян, отрицательно – 12%.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 11 августа 2020 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данных опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09%. Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах, и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании. Сразу после этого она внезапно покинула страну и призвала сторонников прекратить уличные протесты. По мнению ее сторонников, на Тихановскую было оказано давление.

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. В ответ правоохранители применяют против протестующих слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те, в свою очередь, забрасывают бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».