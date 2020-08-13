Медики Белоруссии поддержали акции солидарности с задержанными на протестах

Медработники ряда учреждений здравоохранения Белоруссии поддержали акции солидарности с задержанными и пострадавшими во время разгонов протестов и потребовали от силовиков прекратить насилие.

Врачи в белых халатах вышли к центральным входам своих учреждений. Они фотографируются и размещают снимки в соцсетях, выражая солидарность с задержанными во время протестов, передает ТАСС.

Некоторые медики принесли с собой плакаты, на которых написано требование прекратить насилие.

В открытом заявлении медицинских работников и научных сотрудников государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» медики требуют немедленно прекратить использование опасного оружия по отношению к белорусам.

«Мы посвятили свои жизни здоровью людей. Люди – это наивысшая ценность человеческого общества. Мы осуждаем применение грубой силы и неприемлемую по масштабам жесткость представителей силовых структур», – указано в заявлении.

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Протестующим



В четверг в ряде районов Минска начались акции солидарности с задержанными и пострадавшими во время разгонов протестов: на улицах выстроились «Цепочки солидарности». Во время акций, участие в которых принимают в основном женщины, люди держат в руках цветы, призывая таким образом прекратить насилие.

Напомним, в понедельник в Минске и других белорусских городах прошли протесты и задержания граждан после прошедших в воскресенье президентских выборов. Один из участников протеста погиб в столкновении со спецназом.

Во вторник протесты продолжились. Для разгона сторонников оппозиции в спальном районе Минска силовики применили светошумовые гранаты, по протестующим открыли огонь резиновыми пулями.

В среду под Минском заметили колонны военной техники, выдвинувшиеся в сторону белорусской столицы.

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