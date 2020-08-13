Акции солидарности с задержанными на протестах начались в Минске

«Цепочки солидарности» с задержанными и пострадавшими во время разгонов протестов выстраиваются в ряде районов Минска.

Во время акций, участие в которых принимают в основном женщины, люди держат в руках цветы, призывая таким образом прекратить насилие, а также демонстрируют поднятыми вверх руками знак «Победа», передает РИА «Новости».

Проезжающие мимо автомобили громко сигналят, пешеходы аплодируют. Некоторые прохожие останавливаются со словами благодарности. Также в знак поддержки сигналят общественный транспорт и машины коммунальных служб, которые убирают город.

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Протестующим



Около 60 человек собрались у кинотеатра «Октябрь». Некоторые подходят, кладут на асфальт у обочины цветы и идут дальше.

Возле первой городской клинической больницы также около 20 человек выстроились в цепь, кроме цветов они держат в руках белые воздушные шары.

Еще одна цепь выстроилась на выходе из метро «Пушкинская» вдоль улицы Притыцкого. Около трех десятков юношей и девушек стоят с цветами и поднятыми вверх кулаками.

Также «цепочки» отмечаются у ряда станций метро на проспектах Независимости и Дзержинского. Около 100 участников акции солидарности идут вдоль проспекта Независимости.

Милицейского усиления в местах сбора участников акций не замечено, все проходит мирно.

Напомним, в понедельник в Минске и других белорусских городах прошли протесты и задержания граждан после прошедших в воскресенье президентских выборов. Один из участников протеста погиб в столкновении со спецназом.

Во вторник протесты продолжились. Для разгона сторонников оппозиции в спальном районе Минска силовики применили светошумовые гранаты, по протестующим открыли огонь резиновыми пулями.

В среду под Минском заметили колонны военной техники, выдвинувшиеся в сторону белорусской столицы.