Горбачев призвал бороться с оправданием политических репрессий

Первый президент СССР Михаил Горбачев заявил, что указ «О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20-50-х годов» от 13 августа 1990 года был необходим в перестройку и призвал бороться с попытками оправдания репрессивных действий.

Горбачев заявил, что «отстаивать эти достижения перестройки надо и сегодня, потому что продолжаются попытки оправдать массовые репрессии, объявить преступников «эффективными менеджерами», передает ТАСС.

«Снова мы слышим: «время было такое», «лес рубят – щепки летят». Это недопустимо, этому надо давать отпор, и государство, руководство страны должно занять твердую позицию, отвергнуть подобные попытки», – подчеркнул он.

По его словам, указ был необходим, так как «своего пересмотра ждали тысячи дел, пятно несправедливости не было снято с невинно пострадавших людей».

«Государство должно было наконец назвать вещи своими именами. И это было сделано. Репрессии были названы незаконными, противоречащими основным гражданским и социально-экономическим правам человека. Была поставлена задача скорейшего преодоления последствий беззаконий, преступлений на почве злоупотребления властью. И после подписания указа процесс реабилитации, фактически приостановленный в 1960 – 1970-е годы, пошел быстрее, тысячи людей узнали, что доброе имя их отцов и матерей восстановлено», – подчеркнул политик.

Он отметил, что репрессии основывались на определенной «идеологии», которую надо было развенчать: «Окончательно и бесповоротно отказаться от объявления политических противников, несогласных, инакомыслящих «врагами народа», утвердить на деле нормы и принципы правового государства. В этом отношении перестройка была огромным шагом вперед. И мы смогли прийти к тому рубежу, когда повторение подобного стало невозможным».

Напомним, указ «О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20-50-х годов» был подписан президентом Горбачевым 13 августа 1990 года. В документе впервые были признаны «противоречащими основным гражданским и социально- экономическим правам человека репрессии, проводившиеся в отношении крестьян в период коллективизации». Всего в 1987-1990 годы были реабилитированы более 1 млн человек.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как ГУЛАГ превратился в один из главных мифов России.