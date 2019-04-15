Как ГУЛАГ превратился в один из главных мифов России

Взгляд
15 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 20:16  |  vz.ru
Разделы

Есть ли в России собственный Илон Маск

Минуты в невесомости за двести тысяч долларов - вот одна из перспективных бизнес-моделейФото: Sergei Remezov/Reuters
День космонавтики заставляет говорить не только о великом прошлом, но и о будущем. А самое перспективное сейчас космическое направление – частные космические компании, особенно это видно на примере выдающихся достижений Илона Маска. Есть ли подобные деятели в России и какими проектами они занимаются? Подробности...
Перейти а раздел…

За что премьер Индии получил высшую награду России

Владимир Путин и Нарендра Моди ценят сложившиеся между ними личные отношенияФото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин наградил индийского премьер-министра высшей наградой России. Указ о присуждении Нарендре Моди ордена Святого апостола Андрея Первозванного появился в пятницу совершенно внезапно – ничто не предвещало такого решения президента России. Однако у награждения индийского лидера есть глубокий личный и важный государственный смысл. Подробности...
Перейти а раздел…

В России передумали сажать врачей

Гибель пациента под ножом хирурга предложено отныне считать всего лишь страховым случаемФото: imago stock&people/ТАСС
Минздрав и Следственный комитет, похоже, договорились, как наказывать медиков за врачебные ошибки. Подразумевается, что за «неумышленные преступления» врачей в Уголовном кодексе будут предусмотрены некие «альтернативные наказания». Однако врачи возмущены самой постановкой вопроса о наказании за ошибки – и видят в этом угрозу для развития российской медицины. Подробности...
Перейти а раздел…

Что значат для России политические перемены в Финляндии

Финляндия ищет новый политический маршрутФото: KIMMO BRANDT/EPA/ТАСС
Противники миграции, националисты и евроскептики, собравшиеся под брендом «Истинных финнов», заняли второе место на выборах в финский парламент. У этой «нерукопожатной» партии лишь на одно депутатское кресло меньше, чем у победивших социал-демократов. Правящая умеренная коалиция потерпела чувствительное поражение. Есть ли опасность, что отношения страны Суоми с Россией ухудшатся? Подробности...
Перейти а раздел…

Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
Перейти а раздел…

Пока существует майданная Украина – будет война

Дмитрий Родионов, политолог
Вопрос освобождения Мариуполя был вопросом нескольких дней, его и освобождать не надо было – украинские бойцы его сами оставили. А дальше Славянск, Краматорск, границы областей... И как знать, где в итоге остановилась бы линия фронта, если бы не вмешались внешние силы. Подробности...

Сегодня пал альт-глобализм

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Некоторые мейнстримные западные СМИ полагают, что Ассанж, Гринвальд и иже с ними стали эдакими «полезными идиотами», оказавшими невольную помощь западным национал-популистам. Но, на мой взгляд, дело обстоит иначе. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Экспортная демократия вернулась Западу бумерангом

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Запад так старательно насаждал в мире нигилизм по отношению к государству, безоговорочный приоритет либеральной политкорректности над замшелыми традициями законности, что добился впечатляющих «всходов» внутри себя самого. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
    Перейти а раздел…

    Кто и за что преследует Джулиана Ассанжа

    Обсуждение: 4 комментария

    Главные мемы из фильмов великого Георгия Данелии

    Как работает древнекитайская практика подбора чиновников

    Обсуждение: 10 комментариев
      Перейти а раздел…

      В Москве выбрали «Мисс Россию – 2019»

      Алина Санько из Азова стала победительницей в национальном конкурсе «Мисс Россия – 2019». Победительница получила 3 миллиона рублей и корону из белого золота стоимостью свыше 1 миллиона долларов
      Подробности...

      Джулиан Ассанж арестован британской полицией

      Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в посольстве Эквадора в Лондоне. Ранее власти Эквадора отказали ему в убежище, оправдываясь «агрессивным» поведением беглеца. Из здания Ассанжа вынесли на руках английские силовики и затолкали в полицейский автобус
      Подробности...

      Опубликовано первое в истории фото черной дыры

      Перед вами уникальная фотография. Это первое в истории изображение черной дыры – M87. Изображение было получено в рамках проекта Event Horizon Telescope, объединившего восемь радиотелескопов по всему миру
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        История успеха сибирской шишки

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

        Карты мира MiMi. Как собрать пазл успеха

          Перейти а раздел…
          Является ли Пугачева сегодня главной певицей России?
          • Да

          • Нет

          Священника наказали за участие супруги в конкурсе красоты. Допустимо ли для жен священников участие в подобных мероприятиях?
          • Да

          • Нет

          Как вы оцениваете необходимость мигрантов для России?
          • России требуется больше мигрантов

          • России требуется меньше мигрантов

          • Сейчас в России столько мигрантов, сколько нужно

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Путин распорядился направить военных в ЦАР
            Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничествоТурция дала НАТО обещания по поводу С-400Главного военного прокурора заподозрили в бегстве с УкраиныЗеленский обратился к «ставшему шоуменом» президенту Украины
            Солдата НАТО задержали в Вильнюсе за разбойВодитель каршеринга устроил смертельное ДТП во время погони в МосквеЛукашенко сказал, как его называет ЭрдоганВенесуэла не перечислила мартовский платеж по долгу перед Россией
            Пригожин объяснил, как Пугачева стала примадоннойПорошенко предложил Зеленскому новое время дебатовГрузинский священник сорвал концерт Гребенщикова (видео)Саакашвили высказался о «колониальных подходах Запада» к Украине и Грузии

            «дешевая грязь»


            Maruv затравили за признание в любви россиянам

            вопрос дня


            Какую пенсию получит Анатолий Чубайс?

            «пять детей минимум»


            В РПЦ объяснили, почему «настоящие мужики» остались только в спецназе

            Видео

            юбилей певицы


            Опубликован запрещенный в СССР клип Пугачевой

            выборы на украине


            Шарий обрисовал портрет избирателя Порошенко

            миссия невыполнима


            Британские моряки-наркоманы сорвали погоню за подлодками ВМФ России

            тяжелая утрата


            Ветеран спецназа ГРУ рассказал о значении системы рукопашного боя умершего Кадочникова

            игра-викторина


            Юрий Гагарин: правда или пропаганда?

            Конец легенды


            Дмитрий Дробницкий: Сегодня пал альт-глобализм

            Женская власть


            Анна Долгарева: Феминизм страдает от отсутствия привилегий

            За что боролись


            Ирина Алкснис: Экспортная демократия вернулась Западу бумерангом

            на ваш взгляд


            Является ли Пугачева сегодня главной певицей России?

            Как ГУЛАГ превратился в один из главных мифов России

            Сегодня ГУЛАГ физически сохранился только в виде музеев, но память о нем жива в народном сознании   15 апреля 2019, 19:01
            Фото: Максим Кимерлинг/ТАСС
            Текст: Евгений Крутиков

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Сто лет назад, 15 апреля 1919 года, в Советской России вышел декрет «О лагерях принудительных работ», положивший начало созданию ГУЛАГа. Главное управление лагерей сохраняется в массовом сознании как едва ли не главный символ произвола сталинского времени и вещественное воплощение репрессивного механизма. Насколько обоснованным является этот взгляд?

            В первые 10 лет существования, до 1929 года, ГУЛАГ (тогда просто УЛАГ) функционировал как «обычная» система концентрационных лагерей как для политических заключенных, так и для обычных уголовников.

            Тогда термина «концентрационный лагерь» не сторонились как чумного, само понятие пришло из английского языка – оно было придумано англичанами во время Второй англо-бурской войны. Тогда британцы содержали в СС – concentration camps – все попавшее им в руки бурское население, включая женщин и детей, просто по национальному признаку. В СССР от этого термина отказались в 1929 году, заменив его на «исправительно-трудовой лагерь». Тогда же в ГУЛАГе стала формироваться доведенная впоследствии до апофеоза система лагерной экономики – использование рабского труда заключенных на постройке объектов особой сложности. До этого люди просто умирали от истощения и болезней. После 1929 года стали умирать еще и от непосильного труда.

            Придумал эту систему Нафтали Аронович Френкель, сам будучи заключенным СЛОНа – Соловецкого лагеря особого назначения, первого в этой череде. Френкель – человек удивительной судьбы, чудовище, сравнимое по своему характеру и представлениям о добре и зле только с крупными лидерами нацистской Германии, но с обратным знаком, если так можно выразиться. Одесский олигарх-миллионер, родившийся в Константинополе, монополист-лесоторговец, лучший друг Мишки Япончика, основатель знаменитых «контрафактных» производств на Малой Арнаутской улице – он умудрился коррумпировать все Одесское ГПУ и, видимо, самого наркома Ягоду.

            Дело закончилось тем, что Дзержинский прислал в Одессу с особыми полномочиями эффективного чекиста Терентия Дерибаса, отдаленного потомка основателя города Хосе де Рибаса. Терентий Дерибас привез с собой целый поезд чекистов из Москвы, которые в одну ночь арестовали все местное ГПУ и Нафтали Френкеля, перестреляв половину на месте. Такая вот борьба с коррупцией, «оборотнями в погонах», контрабандой и контрафактом в период НЭПа.

            Чудом избежав расстрела, Френкель оказался на Соловках, где естественным образом возглавил экономический отдел лагеря. Там он предложил организовать в лагере производство примитивной обуви, одежды и шахматных досок. Дело стало приносить прибыль, поскольку товары привозили в Москву и продавали по коммерческим ценам под крышей ОГПУ. О Френкеле заговорили.

            В 1926 году начальник СЛОНа, а вскоре и первый начальник ГУЛАГа Теодорс Эйхманс (совпадение фамилии бывшего латышского красного стрелка с известным гитлеровским палачом случайно) сперва сокращает Френкелю срок вдвое, а затем и вовсе освобождает. Френкеля привозят в Москву, где он четыре часа беседует наедине со Сталиным. После этого Нафтали Френкель становится начальником производственного представительства всех лагерей ГУЛАГа, получает дачу под Москвой и ЗИС-101. Именно он руководит строительством Беломорско-Балтийского канала, затем первой линии БАМа и лагерей в Коми, знаменитых лесоповалов. Он еще в Одессе торговал лесом – ему эта сфера знакома. По стране он разъезжал, как Троцкий, в железнодорожном вагоне, обставленном мебелью из редких пород дерева и декорированном гобеленами.

            Френкель донельзя коррумпировал ГУЛАГ: в казну он отправлял только часть заработанных на лесоповалах денег, а большую часть тратил на взятки начальникам лагерей (и себе любимому еще оставалось). Во время войны начальник железнодорожного ГУЛАГа генерал-лейтенант инженерно-технической службы Нафтали Френкель силами заключенных строил рокадные дороги. В частности, заключенные разобрали рельсы ранее ими же построенной первой ветки БАМа и из них в разгар Сталинградской битвы собрали «Волжскую рокаду», систему тылового снабжения фронта.

            Нафтали Аронович Френкель (фото: общественное достояние)
            Нафтали Аронович Френкель (фото: общественное достояние)

            Френкель обладал чудовищным, почти звериным чутьем. В 1947 году за несколько месяцев до начала раскрутки «еврейского дела» он подал в отставку по состоянию здоровья и дожил до 1960 года и возраста 77 лет, хотя практически все его сподвижники и знакомые были уничтожены. В частности, были последовательно расстреляны три начальника ГУЛАГа, сменившие в 1930 году Эйхманса: Лазарь Коган, Матвей Берман и Израиль Плинер.

            Созданная Френкелем система экономического использования заключенных весьма сомнительна. Есть множество работ, где на конкретных цифрах доказывается ее экономическая ущербность. В послевоенное время сами начальники ГУЛАГа несколько раз писали докладные записки Берии об убыточности использования труда заключенных.

            Но дело в том, что в СССР, как это ни странно, всегда был дефицит рабочих рук, а уж заманить на Крайний Север и в другие отдаленные районы (Сибирь, Дальний Восток, тогда совсем голые степи Казахстана) людей на чудовищно тяжелые физические работы в условиях нормального рынка труда было бы невозможно. Потому «система Френкеля» поддерживалась в неизменном виде все время существования ГУЛАГа, а чисто экономические и финансовые ее аспекты в расчет не брались. Надо построить город на вечной мерзлоте, например Норильск или Комсомольск-на-Амуре – зэки построят, а сколько это будет стоить, уже совсем не важно. Поэтому рассматривать «систему Френкеля» как удачный экономический проект просто нельзя. Ему удалось продать Сталину свою идею, которая только на первом этапе рассматривалась как экономическая.

            Скорее всего, Сталин изначально смотрел на ГУЛАГ как на источник рабского труда, а не нечто приносящее прибыль.

            Он категориями «прибыли» не думал. Ему нужны были города, заводы, шахты и дороги в труднодоступных регионах страны, атомная программа и даже полуфантастические истории типа тоннеля на Сахалин (его начали рыть киркой и лопатой) и Трансполярная магистраль. И их можно было получить в кратчайший срок только таким образом в условиях той экономической системы, которую он сам же и создал, похоронив рынок труда изъятием паспортов у крестьян.

            В пиковую позицию 1941 года численность заключенных составляла примерно полтора миллиона человек, в 1947 году – в два раза меньше. В 1951 году – 250 тысяч человек. Более 52% заключенных (по годам иногда больше) всегда составляли русские по национальности. В пиковый для Прибалтики 1947 год, например, доля литовцев в ГУЛАГе была около 2%, латышей – около 1%.

            По оценке 2018 года, в тюрьмах США одномоментно находится 2 миллиона 212 тысяч человек. Другое дело, что они тоннель от Бомбея до Лондона не роют, а в спортзалах мышцы качают, но все равно – кто тут «тюрьма народов»?

            Главный вопрос не в самом существовании ГУЛАГа как системы, а в том, как и за что туда попадали. Это вопрос политики, репрессивной системы и степени свободы, а не экономики или же формы функционирования того, что сейчас мы называем пенитенциарной системой. На строгом режиме содержались особо опасные преступники, осужденные за бандитизм, разбой, умышленные убийства, побеги из мест заключения, и неисправимые уголовники-рецидивисты. Они находились под усиленной охраной и надзором, не могли быть расконвоированы, использовались преимущественно на тяжелых физических работах, к ним применялись наиболее строгие меры наказания за отказ от работы и за нарушения лагерного режима. На усиленном режиме содержались осужденные за грабежи и другие опасные преступления, воры-рецидивисты. Эти заключенные тоже не подлежали расконвоированию и использовались главным образом на общих работах. Все остальные содержались на общем режиме, могли быть расконвоированы и использованы на низовой административной работе.

            Осужденные по статье «Политические преступления» (58-я статья Уголовного кодекса РСФСР) относились к первой категории – особо опасным. Сейчас мы не говорим о расстрельных приговорах, речь идет только о ГУЛАГе, то есть форме и способе содержания осужденных. Наибольшая смертность отмечалась в период 1941–1943 годов (в 1942-м умерло 352 тысячи человек, в 1943-м – 267 тысяч), когда нормы снабжения заключенных были урезаны в связи с войной.

            Есть отдельные случаи, когда смертность на тяжелых работах резко возрастала из-за чудовищной эксплуатации. Например, на том же Беломорско-Балтийском канале во времена гражданина начальника ударной стройки Френкеля смертность могла достигать 700 человек в день. Сам Френкель утверждал, что заключенного надо использовать в первые три месяца, после чего от него «мало пользы».

            Фантастическая и порой бессмысленная эксплуатация, фактически рабство – это все, что нужно знать о ГУЛАГе как о системе содержания заключенных. И это не может быть оправдано важностью или ценой проектов, которые строились усилиями заключенных.

            Организация труда была ужасающе неэффективной, условия содержания – кошмарными, отношение к людям в большинстве своем граничило с расчеловечиванием. Френкель, Эйхманс, Ягода, Ежов, Берия, Коган, Берман и Плинер создали не «эффективный экономический механизм», а машину по перемалыванию человеческих судеб и жизней.

            Можно долго спорить о том, возможно ли было построить условный Норильский горнообогатительный комбинат или воркутинские шахты без привлечения труда заключенных, но это уже несколько корявый спор. Может быть, и было возможно, если бы вся экономика страны была устроена по-другому, и сам факт репрессий по политическому признаку тут ни при чем. Репрессии породили эти самые полтора миллионов зэка, и это другой разговор, а как с ними потом обращались в системе ГУЛАГа – вопрос уже второй.

            Без всякого сомнения, ГУЛАГ – одна из самых неприятных страниц нашей истории. Но нет и необходимости превращать его в символ того времени. Репрессивный механизм существовал параллельно с обычной человеческой жизнью. Поговорка «половина страны сидела, вторая – охраняла», мягко говоря, художественное преувеличение. Но нельзя отменить и то чисто психологическое влияние, которое оказывала столь влиятельная репрессивная система даже просто на быт советских людей. Оттуда вышла и вся эта безумная «воровская романтика», песни стиля «шансон» и прочие атрибуты ГУЛАГа, которые до сих пор корежат неустойчивые умы. А заключенные «по 58-й» никогда не составляли большинства ГУЛАГа, просто сейчас это расхожая политическая тема.

            Итоги этого безумия давно подведены. Спекуляции же на теме ГУЛАГа будут вечными, особенно в условиях, когда 1930–1950-е до сих пор возводятся частью нашего оппозиционного класса в ранг главного аргумента политической борьбы. Подвести черту под этим давно пора, но не дает это сделать именно представление о том, что мир не изменился. Он изменился, никакого ГУЛАГа нет и не будет. Знать об этом надо, но спекуляции пора закончить.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............