Мог ли Лаврентий Берия превратить сталинский СССР в демократию

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23 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 13:04  |  vz.ru
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Почему Киев остается верен российскому ядерному топливу

Седые волосы украинским атомщикам обеспечены в ходе эксплуатации топлива Westinghouse Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости»
Украинские СМИ выдали неожиданную сенсацию. Вместо обещанного отказа от российского ядерного топлива Украина тайком продлила соглашение с Россией о его поставках. И это якобы наносит серьезный удар по американскому ядерному топливу, которое с таким трудом и опасностью внедряли на советские реакторы украинских атомных станций. Что же случилось на самом деле?  Подробности...
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«Керченский инцидент» вписывают в борьбу за Арктику

На Западе готовятся к будущему силовому противостоянию с Россией в различных акваторияхФото: MOD Russia/Global Look Press
Столкновение наподобие того, что произошло в Керченском проливе, может повториться в других акваториях с участием России и США – такой прогноз дают немецкие журналисты. Одним из вероятных мест будущего противостояния называется Арктика, где Россия и НАТО усиливают военное присутствие, а США намерены отстаивать «обеспечение свободы» морской навигации. Насколько обоснованы прогнозы немецких аналитиков? Подробности...
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Китай сделал нашим С-400 грандиозную рекламу

Китай провел первые успешные испытания нашего «Триумфа», купленного за 3 млрд долларовФото: Телеканал Звезда/Youtube
Китай устроил первые испытания купленным недавно С-400 «Триумф». Маневры подтвердили правдивость рекламных буклетов «Триумфа», обещавших, что противоракета будет летать со скоростью 3 км в секунду и вообще ничем не хуже американских. Пекин может быть доволен своей покупкой. Остается вопрос: зачем китайцам С-400, если у них пока нет врага, вооруженного ракетами, которые С-400 умеет сбивать? Подробности...
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Почему глава Пентагона хлопнул дверью перед Трампом

Похоже, что Трамп намеренно спровоцировал отставку главы Пентагона МэттисаФото: Kevin Lamarque/Reuters
Президент США Дональд Трамп утверждает, что проводил в отставку министра обороны Джеймса Мэттиса «с почетом». Но на деле уход шефа Пентагона выглядит скандально. У Мэттиса и той группы военного и политического истеблишмента, с которой он связан, накопился целый список претензий к хозяину Белого дома. Почему генерал по прозвищу Бешеный Пес ушел со своего поста и кто может его заменить? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Биография Собчак – это путь принцессы в изгнании

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          Мог ли Лаврентий Берия превратить сталинский СССР в демократию

          Лаврентий Берия с дочерью Сталина   23 декабря 2018, 12:30
          Фото: РИА Новости
          Текст: Евгений Крутиков

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          Ровно 65 лет назад был расстрелян Лаврентий Берия – одна из культовых фигур советской эпохи, всесильный нарком, начальник разведки и контрразведки периода ВОВ, руководитель атомного проекта и главный претендент на власть в стране после смерти Сталина. Некоторые считали и считают, что он мог повести СССР по пути демократии. Так ли это?

          В процессе приведения приговора в исполнение в бункере бывшего штаба Московского военного округа в Лефортово генерал-полковник (впоследствии – маршал Советского Союза) Павел Батицкий, проявив инициативу, первым выстрелил в Берию, чем подвел итог многолетней эпохе сталинизма.

          По альтернативной версии, Берия был убит еще в конце июня во время штурма его особняка на Малой Никитской улице в Москве, а последующий суд и расстрел были просто мистификацией. Но никаких документов, подтверждающих это, нет.

          Все, что так или иначе связано с именем Лаврентия Берия, как сейчас модно говорить, «токсично». У некоторых чуть ли не в генах заложена ненависть к этой фигуре, и даже в научной среде многосторонний разговор о ней быстро превращается в свару с навешиванием ярлыков. Он что-то вроде лакмусовой бумажки (их несколько, но он – одна из основных) для внутрироссийской либеральной составляющей, которая до сих пор считает события и отдельные фигуры 1930-1960 годов чуть ли не основным полем идеологической борьбы за души современных россиян. Скажешь хоть какое хорошее слово про фигуранта – сразу переходишь в разряд «врагов человечества».

          В массовом же сознании, особенно у молодежи, Берия давно превратился в персонажа из фильмов ужасов. Он жил в почти готическом замке в центре Москвы, носил странное пенсне, организовал убийство Троцкого и охотился на девушек. Примерно так же он выглядит и в сериалах – самом популярном сейчас жанре массовой культуры, с которым хочешь не хочешь, а считаться приходится.

          Реальный Берия за короткий промежуток времени с марта (с момента смерти Сталина) по июнь (до своего ареста), находясь на должности первого заместителя Председателя Совмина СССР и главы МВД, закидал Политбюро докладными записками реформаторского характера и пытался исправить ситуацию с репрессиями в рамках своих полномочий. Большая часть этих записок и указов касались конкретных уголовных дел («врачей», «авиационного», «мингрельского», убийства Михоэлса, депортаций из Грузии и других) и привлечения к ответственности лиц, подозреваемых в применении пыток и других форм насилия в отношении подозреваемых и заключенных.

          Отдельной статьей проходит знаменитая амнистия, положительные стороны которой затмил художественный фильм «Холодное лето 53-го», хотя, помимо уголовников и «первоходок», освобождены были десятки тысяч осужденных по другим статьям, в том числе хозяйственным (по «закону о трех колосках», например), женщины, престарелые, «малолетки».

          Но примеров чисто политических реформ в задумках Берии за этот период крайне мало. Правда, есть записка, посвященная выдаче паспортов крестьянам и некоторых послаблений в проживании в режимных населенных пунктах. Это действительно назрело и очень скоро было реализовано Хрущевым.

          Самым важных из всех предложений Берией принято считать некий план по объединению Германии, подробности которого не слишком понятны, поскольку в письменном виде этот план не нашли. Все сохранилось лишь в апокрифах, а то, что написано в воспоминаниях действующих лиц, конфликтовавших в Берией (например, самого Хрущева) надо делить на сто. Даже «соблюдавшие нейтралитет» фигуры типа Анастаса Микояна откровенно подчищали факты не только в отношении конкретного Берии, но в целом, превращая свои многотомные мемуары в искусную форму самооправдания и ретуширования прошлого.

          Тот же Микоян в своих воспоминаниях описывает совершенно фантастическую версию неожиданного повышения деда обозревателя газеты ВЗГЛЯД – Алексея Дмитриевича Крутикова в 1948 году с должности 1-го замминистра внешней торговли до заместителя Председателя Совмина СССР, то есть заместителя лично Сталина, занимавшего тогда пост главы советского правительства (должность, примерно равная должности Берии). Оскорбленный Микоян, с которым Сталин при этом назначении не стал советоваться, утверждает, что «предвидел ошибочность» возвышения своего первого зама. В реальности Сталин резкими кадровыми перестановками и назначениями перспективных и – что особо важно – этнически русских администраторов (а не партийных функционеров) пытался создать в стране новую кадровую обстановку.

          Другая часть оценок деятельности Берии связана с жанром «альтернативной истории».

          Что бы было, если бы весной-летом 1953 года он переиграл своих оппонентов и де факто возглавил бы СССР?

          Некоторые эксперты утверждают, что Берия якобы был готов на радикальную «перестройку» всей государственной системы СССР, вплоть до понижения руководящей и направляющей роли партии, «восстановления социалистической законности», повышения роли советов и правительства. Это ничем не доказанная и недоказуемая в принципе теория, как, впрочем, и все остальные. Но сталинская система управления с ее характерными одиозными чертами (в первую очередь, репрессиями) к тому времени уже изжила себя и не выполняла никаких полезных функций кроме воспроизводства и самосохранения. Развиваться далее страна могла только за счет экстенсивного роста, что в принципе и случилось.

          Слом этой системы был объективно необходим, и тут кто первый встал – тот и победил в пропагандистской борьбе. Никакими моральными категориями (например, «освободить невиновных») ни один из персонажей этой истории никогда не оперировал, а уж Берия в наименьшей степени. Это был прагматический ход человека, по должности обладавшего большим массивом объективной информации о положении в стране. А слава разрушителя репрессивной системы в итоге досталась необразованному, не умевшему даже писать по-русски без ошибок «домашнему клоуну» Сталина Никите Хрущеву. Если бы все указы о десталинизации правоохранительной системы подписывал, скажем, Николай Булганин, которому это по должности полагалось, то «разрушителем ГУЛага» общество запомнило бы его – такого же серого человека, как и сам Хрущев.

          То же касается и пресловутого «объединения Германии». Начиная с 1946 года, СССР постоянно выдвигал разнообразные варианты такого объединения, и Берия не был первопроходцем. В ответ западные страны выдвигали свои, и основная борьба шла за экономический и идеологический контроль над это страной. Шли консультации, собирались переговорные форматы, и эта работа шла даже после официального провозглашения ФРГ и ГДР и создания военных блоков в Европе.

          Есть основания полагать, что при некотором напряжении сил какого-то компромисса можно было достичь еще при жизни Сталина. Но позиция Запада была непримиримой, так что несправедливо валить провал этого проекта только на СССР или «вождя народов». А что такого прорывного было в «плане Берии», мы не знаем. Возможно, ничего. Рассматривать слухи и «воспоминания» в качестве объекта для анализа было бы опрометчиво.

          Сказанное применимо и к внутрисоюзным «реформам» Берии. Какой именно строй и режим он предполагал установить в рамках частичной «десталинизации» не известно. Берия был вынужден действовать быстро, поскольку его конкуренты в Политбюро не дремали, но нет никакой гарантии, что, захватив власть или ее часть, он не остановился бы на полпути и не отправил бы команду Хрущева-Булганина в окрестности Магадана на освободившиеся там места уже в рамках «восстановления законности». Недаром он десятилетиями собирал компромат на всю эту компанию.

          При этом в числе аффилированных с Берией структур и отдельных знаковых личностей не было тех, кто мог бы такой план «перестройки» сформулировать и предложить. Как внутри страны, так и вокруг нее существовал набор проблем, которые требовали срочного решения. Весной-летом 1953 года Берия принялся довольно бессистемно их исправлять в рамках полномочий главы МВД. Но даже идея вернуть крестьянам паспорта не была связана с сельскохозяйственной политикой в чистом виде.

          Потому оценить потенциальные шансы Берии как «демократизатора СССР» нереально. Все разговоры об этом сводятся к тому, что он «не успел» или «не смог», но никто не может сказать толком, а что именно он «не успел». И всегда остается шанс, что могло стать только хуже.

          Представлять Берию как положительную фигуру столь же странно, как и целиком мазать его черной краской. Для последнего, конечно, есть основания, хотя деятельность Николая Ежова – предшественника Берии на посту главы репрессивного ведомства была куда более кровавой и разрушительной. Вполне закономерно, что любое упоминание о Берии приводит к скандалам, вызывая дрожь и ненависть, поскольку по его личности проходит одна из водораздельных линий идеологического восприятия современности. А практический разговор о нем еще долго будет невозможен.


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