Умер писатель Игорь Ефимов

Русский и американский писатель Игорь Ефимов умер в возрасте 83 лет, сообщил его друг публицист Евгений Беркович.

На своей странице в Facebook Беркович отметил, что Ефимов недавно прислал ему рукопись последнего произведения. Публицист добавил, что эскиз обложки и макет книги были уже готовы и отправлены писателю на согласование.

«Ему оставалось сказать «да», и книга была бы готова. Но Игорь Маркович не успел ее увидеть», – отметил Беркович.

Он также пообещал, что книга будет выпущена.

«Книгу мы выпустим, тут сомнений нет. Но как же мне будет не хватать его искренней радости от каждой новой книги, его молодого задора и жажды новых побед. Работать до последнего дня даруется праведникам. Светлая память!» – добавил он.

Какой кошмар - умер Игорь Ефимов! Мы с ним были в контакте до последнего дня. Он прислал мне рукопись последней (теперь... Опубликовано Евгением Берковичем Среда, 12 августа 2020 г.

Игорь Ефимов являлся членом Союза писателей и автором книг «Смотрите, кто пришел!», «Лаборантка», «Свергнуть всякое иго», «Как одна плоть», «Архивы Страшного суда», «Седьмая жена» (историческое исследование об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди) и других. В 2005 году вышли воспоминания писателя «Нобелевский тунеядец» об Иосифе Бродском, а в 2006 – роман «Неверная».

В 1978 году Ефимов эмигрировал в США. Тогда выяснилось, что философские труды «Практическая метафизика» и «Метаполитика», ходившие в самиздате и напечатанные на Западе под псевдонимом Андрей Московит, были написаны им.