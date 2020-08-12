Власти Белоруссии задержали «причастных к беспорядкам» иностранцев

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12 августа, среда  |  Последнее обновление — 19:27  |  vz.ru
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Российское мясо распробовали за рубежом

Свиноводы хотят повторить успех птицеводов, а у российской говядины свой особенный путь Дмитрий Рогулин/ТАСС
Российские свиноводы намерены повторить успех российских птицеводов, которые первыми прорвались на большой, но закрытый рынок Китая. Россия не только полностью себя обеспечила этим мясом, но и впервые превратилась в нетто-экспортера. Что мешает российской свинине завоевать Китай и какие перспективы у говядины из России на внешних рынках? Подробности...
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Запад прощает Лукашенко больше, чем Януковичу

На встрече с госсекретарем Помпео Лукашенко вел себя как любезный кум Николай Петров/БелТа/ТАСС
От третьей ночи «белорусской революции» ждали усиления протестов, но произошло обратное: протестующих было гораздо меньше, чем прежде, и силовики быстро захватили инициативу. Это приняло характер охоты за людьми и сопровождалось показной жестокостью, но, в отличие от ситуации с «евромайданом» и Януковичем, Запад не спешит занять сторону оппозиции и будто бы боится ссоры с Лукашенко. Почему? Подробности...
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«Курск» хранит загадки спустя 20 лет после катастрофы

Судьба АПЛ «Курск» остается одной из самых страшных трагедий ВМФ России Reuters
12 августа исполняется 20 лет со дня гибели атомной подводной лодки К-141 «Курск». Это стало одним из самых трагических событий для российского общественного сознания. И хотя боль утраты с тех пор поутихла, а официальное расследование завершено, некоторые вопросы о причинах и механизме катастрофы до сих пор остаются. Какие именно? Подробности...
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Чем белорусский протест отличается от украинского Майдана

Эксперты предупреждают, что силовой ресурс Лукашенко не бесконечен Jedrzej Nowicki/Agencja Gazeta/REUTERS
Протест в столице Белоруссии в первую же ночь после выборов превратился из мирного в насильственный – против милиции использовались пиротехника и «коктейли Молотова». В ответ власти применили жесткие меры, которые привели к спаду активности на улицах. Как Александру Лукашенко удалось сбить волну протеста и почему белорусская оппозиция вряд ли сможет повторить успех украинского Майдана? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Иностранный язык должны учить только те, кому он реально нужен

Сергей Мардан, публицист
Конечно, в стране есть довольно широкая прослойка семей, которые уверены, что знание английского пригодится им хотя бы во время поездки в Анталью. Но для остальных 70%, у которых нет загранпаспортов, даже такой мотив является не вполне очевидным. Подробности...
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Три сюрприза русских авиаторов

Тимур Шерзад, журналист
12 августа – день Военно-воздушных сил России. Праздник более чем уместный – ведь отечественные ВВС одни из сильнейших в мире. Но уверен в этом мир был далеко не всегда. Хотя еще до утверждения СССР в качестве сверхдержавы наши авиаторы преподносили сюрприз за сюрпризом. Подробности...
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Opel Zafira Life: большому кораблю – большое плавание

Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
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Тихановская сбежала из Белоруссии

Лукашенко выиграл битву, но не войну

Грузины ждут реванша в Осетии и Абхазии

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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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    Власти Белоруссии задержали «причастных к беспорядкам» иностранцев

    12 августа 2020, 18:43

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Бресте задержали подозреваемых в организации несанкционированных митингов и протестов иностранцев, заявил глава УВД Брестоблиспокома Александр Астрейко.

    Астрейко сообщил, что митинги в Бресте с 9 по 11 августа были спланированы «определенными людьми», среди которых есть граждане других стран, их задержали, пишет «Sputnik Белоруссия».

    По его словам, задержания не участвовавших в беспорядках граждан проходили для профилактики или в связи с их причастностью к организации митингов и протестов.

    Также милиция подтвердила факт применения в отношении протестующих спецсредств и привлечение 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

    «Подразделения 38-й бригады использовались только в рамках оцепления тех участков, на которых уже был наведен порядок, и для того, чтобы не дать иным правонарушителям туда вернуться и опять проводить какие-то действия», – сказал Астрейко.

    Порядка 300 человек были привлечены к административной ответственности, точного числа задержанных в милиции не назвали. Сейчас проводится проверка в отношении задержанных в последние дни.

    Также Астрейко прокомментировал задержание журналиста портала Tut.by Станислава Коршунова.

    «Если ваш коллега задержан, значит, во время проведения массовых мероприятий он нарушил действующее законодательство. А именно: не был обозначен в соответствии с нормами жилетом, где прописано средство массовой информации, и не имел при себе удостоверения, которое подтверждает его аккредитацию. Сейчас журналист находится в Ленинском РОВД», – заключил глава регионального ведомства.

    Ранее глава МВД Белоруссии Юрий Караев поручил силовикам не трогать журналистов, если они не становятся между нарушителями и стражами порядка.

    На ваш взгляд

     
    Кому вы симпатизируете больше в политическом противостоянии в Белоруссии?


    Обсуждение:  148 комментариев

    Во вторник вечером протесты в Белоруссии прошла третья ночь протестов после президентских выборов в стране: в Минске против протестующих бросили внутренние войска, в центре Бреста начались столкновения с ОМОНом. В центр белорусской столицы стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки. Для разгона сторонников оппозиции в спальном районе Минска силовики применили светошумовые гранаты, по протестующим открыли огонь резиновыми пулями.


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