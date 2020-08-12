Власти Белоруссии задержали «причастных к беспорядкам» иностранцев

В Бресте задержали подозреваемых в организации несанкционированных митингов и протестов иностранцев, заявил глава УВД Брестоблиспокома Александр Астрейко.

Астрейко сообщил, что митинги в Бресте с 9 по 11 августа были спланированы «определенными людьми», среди которых есть граждане других стран, их задержали, пишет «Sputnik Белоруссия».

По его словам, задержания не участвовавших в беспорядках граждан проходили для профилактики или в связи с их причастностью к организации митингов и протестов.

Также милиция подтвердила факт применения в отношении протестующих спецсредств и привлечение 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

«Подразделения 38-й бригады использовались только в рамках оцепления тех участков, на которых уже был наведен порядок, и для того, чтобы не дать иным правонарушителям туда вернуться и опять проводить какие-то действия», – сказал Астрейко.

Порядка 300 человек были привлечены к административной ответственности, точного числа задержанных в милиции не назвали. Сейчас проводится проверка в отношении задержанных в последние дни.

Также Астрейко прокомментировал задержание журналиста портала Tut.by Станислава Коршунова.

«Если ваш коллега задержан, значит, во время проведения массовых мероприятий он нарушил действующее законодательство. А именно: не был обозначен в соответствии с нормами жилетом, где прописано средство массовой информации, и не имел при себе удостоверения, которое подтверждает его аккредитацию. Сейчас журналист находится в Ленинском РОВД», – заключил глава регионального ведомства.

Ранее глава МВД Белоруссии Юрий Караев поручил силовикам не трогать журналистов, если они не становятся между нарушителями и стражами порядка.

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Протестующим



Во вторник вечером протесты в Белоруссии прошла третья ночь протестов после президентских выборов в стране: в Минске против протестующих бросили внутренние войска, в центре Бреста начались столкновения с ОМОНом. В центр белорусской столицы стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки. Для разгона сторонников оппозиции в спальном районе Минска силовики применили светошумовые гранаты, по протестующим открыли огонь резиновыми пулями.