Российские ученые создали систему распознавания лиц под маской

Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) впервые в России научили систему «умный дом» распознавать лица под медицинской маской, используя недорогие видеоадаптеры, сообщает пресс-служба вуза.

По словам разработчиков, система может применяться на предприятиях с проходными пунктами.

«Чтобы идентифицировать личность, лицо которой скрыто под маской, был разработан специальный алгоритм: он выделяет ключевые точки в верхней части лица и по ним определяет человека. Система считывает ту часть лица, которая не скрыта маской, и сравнивает ее с биометрическими данными, загруженными в базу», – передает «Интерфакс» сообщение вуза.

Отмечается, что в разработке используются обычные процессоры стоимостью от 14 тыс. рублей – примерно в 20 раз дешевле видеокарт, применяемых в аналогичных системах.

Алгоритм позволяет пропускать до 30-40 человек в минуту через турникет: нет необходимости специально останавливаться перед камерой. Разработка позволяет не только распознавать лица и объекты, но и производить интеллектуальное видеонаблюдение и удаленную идентификацию.

«Мы формируем базу данных, чтобы определить, есть у человека доступ на предприятие или нет. В базе хранятся не изображения лиц, а их оцифрованные значения: расстояния между ключевыми точками на лице. База формируется следующим образом: всем сотрудникам организации делают фотографии с разных ракурсов и загружают их биометрические данные. Если придет кто-то, чьих данных нет в базе, система это покажет», – приводятся в сообщении слова одного из разработчиков, доцента кафедры автоматизированных систем управления НГТУ Ивана Томилова.