Рубль вырос к доллару и евро Рубль подешевел к доллару и вырос к евро 12 августа 2020, 10:16 Текст: Алина Назарова

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду вырос на 5 копеек – до 73,16 рубля, курс евро опустился на 9 копеек – до 85,78 рубля. Стоимость нефти утром выросла до 45,02 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».

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