Установлена личность погибшего в ходе беспорядков в Минске

Один из протестующих, погибший в ходе массовых беспорядков в Минске, ранее отбывал срок за убийство.

«Погибший на улице Притыцкого ранее отбывал срок за убийство», – передает госагентство БелТА.

В понедельник вечером в Минске силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Протестующие в свою очередь забросали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». Погиб один человек.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Явка составила 84,17%.

При этом Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики, а также подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОНом. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра белорусской столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ, однако в понедельник вечером в Минске и других белорусских городах возобновились протесты и задержания граждан.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния.

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