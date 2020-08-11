Определена дата старта ракеты Antares с российскими двигателями и грузом для МКС

Старт американской ракеты-носителя Antares с российскими двигателями РД-181 и грузовым кораблем Cygnus к Международной космической станции запланирован на 29 сентября, сообщила компания Northrop Grumman.

«На космодроме на острове Уоллопс идет подготовка к запуску космического корабля Cygnus на ракете Antares, намеченному на 29 сентября», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

В 2013-2020 годах к МКС были отправлены 14 грузовых кораблей Cygnus, из которых один в 2014 году не долетел до станции из-за аварии ракеты Antares. На первой ступени ракеты используются два двигателя РД-181 разработки российского НПО «Энергомаш».

Ранее глава космического агентства Украины Владимир Усов заявил, что его страна может «выбить» Россию из американских космических проектов, для этого необходимо наладить производство ракетных двигателей.

Гендиректор российского НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов рассказал, что заявления Усова похожи на популизм.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД