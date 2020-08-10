Стало известно об удержании Тихановской в здании ЦИК Белоруссии

Кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую удерживают в Центризбиркоме против воли, сообщают СМИ со ссылкой на представителей ее штаба.

«Светлана зашла туда оставить документы. Адвокат вышел, а она нет. Куда пропала – не понятно», – передает «Комсомольская правда» сообщение представителя Тихановской.

Между тем, в ЦИК Белоруссии заявили РИА «Новости», что Тихановская покинула территорию комиссии после подачи жалобы. Сотрудники Центризбиркома ушли в 19.00, добавили там.

На ваш взгляд Кому вы симпатизируете больше в политическом противостоянии в Белоруссии? Лукашенко

Протестующим



В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%.

Занявшая второе место на выборах президента Белоруссии Тихановская подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании по выборам главы государства. Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ.

При этом команда Тихановской решила, что она не будет участвовать в акциях протеста по итогам выборов, чтобы избежать возможных провокаций.

В понедельник в центре Минска в понедельник вновь начались задержания. В центре белорусской столицы около стелы «Минск – город-герой» ОМОН выборочно задерживает людей, сообщается о задержании не менее 30 человек. Дороги перекрыты, в центр города прибывает спецтранспорт. Сотрудники правоохранительных органов оцепили улицы.

Сотрудники милиции применили газ для разгона сторонников оппозиции на улице Кальварийская в центре Минска. Белорусские правоохранители приступили к активным задержаниям.