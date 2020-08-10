Премьер Армении поздравил Лукашенко с победой

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник отправил поздравительное послание Александру Лукашенко после его переизбрания на пост президента Белоруссии.

«Уверен, что совместными усилиями мы продолжим укреплять дружественные отношения между нашими народами и расширять взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций и интеграционных объединений», – передает ТАСС его послание со ссылкой на пресс-службу армянского правительства.

По словам Пашиняна, он готов приложить все усилия «для полной реализации потенциала отношений между Ереваном и Минском».

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%.

Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики. Она подала жалобу в Центризбирком.