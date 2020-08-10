Эксперты проанализировали работу партий в медиапространстве

Эксперты Центра политической конъюнктуры проанализировали медийную эффективность различных партий в преддверии единого дня голосования, 13 сентября, который они считают неофициальным стартом предвыборной гонки. После выборов в региональные парламенты партии приступят к подготовке к следующим выборам, говорится в докладе.

В исследовании, опубликованном на сайте ЦПК, говорится, что ключевым аспектом предвыборной кампании является активность ее участников в информационном пространстве, и на выборах 2021 года значительно более важную роль, чем в 2016 году, будут играть интернет-СМИ.

Центр политической конъюнктуры проанализировал текущую активность партий в СМИ и определил стартовые позиции основных претендентов на попадание в следующий созыв. В исследование включили 13 партий, которые на данный момент имеют право на участие в выборах без дополнительного сбора подписей.

Со ссылкой на данные «Медиалогии» эксперты указывают, что в июле 2020 года наибольшее количество упоминаний в СМИ было зафиксировано у парламентских партий: «Единой России» (38 тыс. 060), ЛДПР (16 тыс. 431), КПРФ (13 тыс. 476) и «Справедливой России» (6 тыс. 219). Реже всего журналисты упоминали «Зеленых» (210), «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость» (214) и КПСС (391).

По данным ЦПК, значительное превосходство «Единой России» фиксируется и при анализе МедиаИндексов партий: у правящей партии – 200 тыс. 788, ЛДПР – 149 тыс. 593,4, КПРФ – 87 тыс. 016, «Справедливой России» – 44 тыс. 225, «Партия Роста» – 24 тыс. 538. Наименьшие значения были зафиксированы у «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» – 388, «Зеленых» – 657 и КПСС – 1 тыс. 682.

Авторы исследования отмечают, что публикации СМИ о партиях в основном имеют нейтральный характер. Чаще негативные публикации относились к партиям, обладающим большим общим количеством упоминаний. Примечательно, что эти же партии чаще упоминаются и в позитивном ключе. То есть, чем активнее партия, тем больше вокруг формируется оценок, зачастую полярных.

«Единая Россия» – лидер по представленности в региональных СМИ, однако чаще всего о партии пишут в Москве, Московской, Брянской, Саратовской, Иркутской и Воронежской областей. Про КПРФ активнее всего пишут: Москва, Саратовская область, Иркутская область, Свердловская область, Новосибирская область. Про ЛДПР чаще всего пишут издания из Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской и Саратовской областей, а также Хабаровского края. Чаще всего о «Справедливой России» пишут в Москве, Свердловской области, Алтайском крае, Санкт-Петербурге и Воронежской области.

Авторы исследования сделали пять основных выводов в результате анализа медийной активности партий:

1. «Очевидное превосходство». «Между парламентскими партиями и непарламентской оппозицией наблюдается явная диспропорция в показателях присутствия в медиа. Особенно здесь выделяется доминирование «Единой России», число упоминаний которой практически равно суммарному количеству упоминаний всех остальных партий», – указывают авторы.

2. «Партии все еще спят». Непарламентские партии еще не начали вести медиа кампании. В топе по количеству упоминаний в СМИ остается «парламентская четверка», однако не в силу своей активности, а в силу статуса.

3. «Региональная асимметрия». Часть партий никак не представлены в информационном пространстве целого ряда регионов, что значительно снижает шансы на преодоление их партийного списка 5%-барьера.

4. «Отсутствие ярких инфоповодов». Малые партии не создают значимых событий, которые бы привлекали внимание федеральных медиа, а парламентская четверка упоминается крупными СМИ в контексте их текущей деятельности в Госдуме.

5. «Реактивное поведение». Анализ объектов, в контексте которых упоминаются партии, показывает, что они реагируют на повестку, а не формируют ее.