Число пострадавших при пожаре на АЗС в Волгограде возросло до 12 человек

В результате пожара на газовой заправке в Волгограде пострадали 12 человек, сообщили в областной администрации.

«Пострадавших 12», – передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации области.

По данным местных властей, 10 пострадавших доставлены в больницу с ожогами, еще двое от госпитализации отказались. В числе госпитализированных четверо сотрудников МЧС и один прохожий.

Напомним, в Тракторозаводском районе Волгограда загорелись газовая цистерна и здание газовой заправки. Сейчас пожар удалось потушить. По факту инцидента начата проверка. Ранее сообщалось о восьми пострадавших.