Жителя Омска отдали под суд за изрубленную мачете иномарку

Житель Омска предстанет перед судом за то, что в пьяном виде он изрубил мачете машину на улице, сообщили в прокуратуре Омской области.

По данным областной прокуратуры, инцидент произошел ночью 5 марта в Омске в продуктовом магазине на проспекте Академика Королева, 16/5, куда фигурант пришел в нетрезвом состоянии. Сначала в присутствии покупателей он достал нож-мачете и нанес им один удар по стойке в магазине. Ругаясь матом на одного из покупателей, с которым он ранее не был знаком, омич с мачете вынудил выйти мужчину из магазина.

«Злоумышленник вышел на улицу и нанес по лобовому стеклу и кузову припаркованного автомобиля Nissan Almera множественные удары ножом, причинив значительные повреждения», – передает РИА «Новости» сообщение прокуратуры.

Остановить пьяного 54-летнего мужчину с мачете смогли сотрудники охранного предприятия. Было возбуждено уголовное дело по п.«а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство... совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Уголовное дело направили в Первомайский районный суд Омска. Владельцу мачете грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в апреле мужчина с мачете напал на продавца в московском «Магните».