Во взломе аккаунтов знаменитостей в Twitter обвинили 17-летнего подростка

Трем молодым людям предъявлены обвинения в скоординированном взломе аккаунтов знаменитостей в Twitter, сообщила федеральная прокуратура Северного округа штата Калифорния в США.

Fox News сообщал, что 17-летний подросток из города Тампа во Флориде обвиняется в организации хакерской атаки, передает РИА «Новости».

Его имя в документе не сообщается, так как он является несовершеннолетним, передает ТАСС.

При этом, по словам прокурора штата Эндрю Уоррена, задержанный Грэм Айван Кларк был организатором атаки, ему предъявлены обвинения по 30 пунктам. Подросток обвиняется в организованном мошенничестве, мошенничестве в сфере коммуникаций, незаконном использовании личной информации, а также в незаконном получении доступа к компьютеру или другому электронному устройству.

19-летний житель Великобритании Мэйсон Шеппард обвинен в участии в сговоре с целью электронного мошенничества, отмывании средств и получении несанкционированного доступа к чужим компьютерным системам.

22-летний житель штата Флорида Нима Фазели – в соучастии в получении доступа к компьютерным системам.

Представитель ФБР Санджаи Вирмани сообщил, что двое подозреваемых арестованы.

Уоррен уточнил, что преступление было совершено с целью обогащения, однако из-за взлома аккаунтов ряда известных людей имелась угроза «дестабилизации финансовых рынков в США и по всему миру», а также «подрыва американской политики и дипломатии».

Напомним, в Twitter ряда крупных компаний и знаменитостей появились сообщения о раздаче биткоинов.

Например, подобные сообщения появились в аккунтах основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса и главы Amazon Джеффа Безоса. Также были взломаны аккаунты экс-мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, рэп-исполнителя Канье Уэста, бывшего президента США Барака Обамы и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Кроме того, хакерской атаке подверглись аккаунты Apple и Uber.

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