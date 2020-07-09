В Пермском крае высадили 16,8 млн хвойных деревьев

В Пермском крае в ходе реализации национального проекта «Экология» в 2020 году высадили 16,8 млн сеянцев хвойных пород на площади 4,4 тыс. гектаров, сообщает региональное правительство.

План по посадке леса выполнен на 98%, оставшийся объем работ – более 100 га – проведут в осенний период, говорится на сайте краевого правительства.

«В Пермском крае создание лесных культур происходит силами региональных лесхозов и арендаторами лесными участков. В течение месяца наши лесничества проводили техническую приемку площадей и оценили качество работ как удовлетворительное. Наибольший объем выполнили арендаторы лесных участков на территории Лысьвенского, Чайковского, Очерского, Закамского, Кизеловского, Кунгурского лесничеств», – отметила и.о. министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Марина Трунина.

Кроме того, для обеспечения нормативной приживаемости проведено дополнение лесных культур на площади 1,6 тыс. га. В лесных питомниках края осуществлен посев более 1,2 тонн семян на площади 15,3 га, в том числе 20 кг улучшенных семян высеяно на площади 0,25 га.

Всего в этом году запланировано провести лесовосстановительные работы на площади 46,6 тыс. гектаров леса. В летне-осенний период предстоит выполнить естественное лесовосстановление на площади 41,8 тыс. га.