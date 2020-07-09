Сроки сдачи российского лайнера «Мустай Карим» перенесли

Сроки сдачи новейшего российского круизного лайнера «Мустай Карим» сдвинули предварительно на август в связи с ухудшением эпидимеологической обстановки, сообщили в пресс-службе завода «Красное Сормово».

«Сроки передачи пассажирского теплохода проекта PV300 «Мустай Карим» сдвинуты в связи с введением режима повышенной готовности в регионе и возникшей эпидемиологической обстановкой в стране и в мире в 2020 году», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе.

Отмечается, что в настоящее время устраняются замечания заказчика и обсуждаются новые условия сдачи судна.

Предварительно, лайнер будет передан в августе 2020 года, сообщили в пресс-службе.

Ранее президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщал, что российский круизный лайнер «Мустай Карим» будет спущен на воду в сентябре.

В мае на воду был спущен первый российский лайнер «Петр Великий», который будет совершать круизы по Каспийскому и Черному морям.