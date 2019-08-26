Российский лайнер «Мустай Карим» спустят на воду в сентябре

Новейший российский круизный лайнер «Мустай Карим» будет спущен на воду в сентябре, сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Лайнер «Мустай Карим» будет спущен на воду в сентябре этого года, точную дату мы назовем в ближайшее время», – цитирует Рахманова РИА «Новости».

На борту лайнера будут располагаться рестораны, бары, спа-салон, тренажерный зал, лаунж-зона с камином. Также лайнер будет оборудован обзорными салонами, а каюты – панорамными окнами.

В мае на воду был спущен первый российский лайнер «Петр Великий», который будет совершать круизы по Каспийскому и Черному морям.