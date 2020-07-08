В Германии ответили на критику строительства «Северного потока – 2»

Лидер немецких консерваторов и министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр высказалась по поводу критики строительства «Северного потока – 2».

«Во-первых, что мы становимся слишком зависимы от российского газа. Но в это же время мы диверсифицируем энергопоставки в Европе, используем другие источники энергии, СПГ, развиваем альтернативную и возобновляемую энергетику», – цитирует политика РИА «Новости».

Также критики отмечают, что проект затрагивает «легитимные интересы Украины и восточноевропейских государств, таких как Польша, в области безопасности», напомнила она.

Министр пояснила, что Берлин учитывает эти интересы в переговорах.

Также она отметила аргумент, что доходы от поставок газа Россия направляет в том числе на оборону, заявив, что «дело тут не только в «Северном потоке – 2».

«Конечно, мы говорим об экономических интересах, и да, экономический интерес есть у США относительно природного газа и СПГ. Он обоснован, и мы выступаем за то, чтобы открыто обсудить эти вопросы между друзьями», – сказала Крамп-Карренбауэр.

Ранее немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что возможные санкции Вашингтона против газопровода «Северный поток – 2» «не соответствуют пониманию права», которое есть в Германии.

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что санкции США против «Северного потока – 2» подрывают транснациональное партнерство, и призвал использовать парламентскую дискуссию, чтобы вырвать «особо ядовитые зубы» из нового санкционного законопроекта.

Германия также заявила, что готовит на уровне всего Евросоюза ответные меры, если США введут новые санкции против «Северного потока – 2».