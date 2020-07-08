Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в ближайшие часы

Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о дожде с грозой, граде и ветре до 20 м/с, которые ожидаются в столице в ближайшее время.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 10:00 мск до 21:00 мск 8 июля по Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе порывы ветра 15-20 м/с», – передает ТАСС сообщение пресс-службы главка.

В МЧС рекомендуют на время непогоды отказаться от поездок на личных автомобилях, если ехать необходимо, автомобилисты должны строго соблюдать дистанцию и разрешенную скорость.

В экстренных службах сообщили также, что ветер повалил в Москве и области 130 деревьев, которыми повреждены более 20 автомобилей.

Во вторник на Московский регион обрушился дождь с ветром, порывы которого достигали 22 метров в секунду. «В результате в Москве произошли падения 36 деревьев, повреждены 12 автомобилей», – сообщил источник.

В Подмосковье повалено 94 дерева, упал один рекламный щит, повреждения получили 11 автомобилей. Кроме того, были обесточены 500 жилых домов, в которых проживают 1 тыс. 400 человек. Электричество уже восстановлено в полном объеме.

На Новотушинской улице в Красногорске порыв ветра опрокинул торговую палатку. В результате пострадала женщина, она находится в больнице.

Напомним, по сообщению синоптиков, в Москве ожидается облачность с прояснениями, местами кратковременный дождь. Днем температура воздуха в городе составит 26–28 градусов тепла. В ночь на четверг она может опуститься до плюс 12 градусов. Ветер южный, 5-10 м/с, при грозе – с порывами до 17 м/ с, на западе Московской области ветер северо-западный, 7–12 м/с, местами порывы до 15–20 м/с. Атмосферное давление составит около 741 мм ртутного столба.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД