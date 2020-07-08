Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в ближайшие часы

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8 июля, среда  |  Последнее обновление — 09:48  |  vz.ru
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Газпрому больше некуда спешить с достройкой «Северного потока – 2»

«Северный поток – 2» готов к достройке Фото: REUTERS/Stine Jacobsen
Дания на удивление быстро решила вопрос с допуском баржи «Фортуна» к достройке «Северного потока – 2» в своих водах. Между тем «Академику Черскому» не требовалось никакого разрешения датских властей. Судно уже давно могло начать работы. Почему же Газпром оттягивает момент старта достройки важнейшего для России газопровода? Подробности...
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Чего не хватает Украине для «битвы за Севастополь»

В украинской армии есть десантники (на фото), но только их не на чем доставить в КрымФото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
Главком украинских ВМС контр-адмирал Неижпапа признался, что готовится к масштабной войне с Россией, собираясь отбить Крым. Понятно, что это заявление – наивная бравада. Нынешняя нищая Украина не готова к войне. Но если взглянуть на дело сугубо с точки зрения военной теории, каким боевым потенциалом должна и впрямь обладать Украина, чтобы всерьез попытаться завоевать Крым? Подробности...
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Иван Сафронов входил в «группу риска» с точки зрения контрразведки

Иван Сафронов неожиданно для самого себя оказался за решеткойФото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»
Громкий шпионский скандал на этот раз затронул известного в журналистских кругах человека – бывшего журналиста, а ныне советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова. Его задержание вызвало волну вопросов и даже возмущения его бывших коллег. Чем мог Сафронов привлечь внимание контрразведки? Подробности...
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Ссора с Китаем способна похоронить мечты Трампа

«На прошлой неделе я неоднократно упоминал этого политикана. Я больше не хочу тратить время»Фото: WU HONG/АР/ТАСС
Официальный представитель МИД Китая крайне резко высказался в адрес главы Госдепа США, что повлекло за собой дипломатический скандал, но может навлечь и бурю. По сути это было хамством, которого не терпят великие державы. Пекин сильно рискует, но нельзя исключать, что там выбрали такой тон намеренно. Цель китайцев − не допустить переизбрания Трампа на второй срок. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Гомосексуализм как высшая стадия империализма

Алексей Алешковский, сценарист
Отношение к правам секс-меньшинств проходит пять традиционных стадий: отрицания, гнева, торга, депрессии и принятия. Но в самых прогрессивных обществах мы можем обнаружить и шестую стадию: пропаганды. Подробности...

Навальный шлет привет из «святых 90-х»

Максим Соколов, публицист
В 90-е была процветающая профессия политтехнолога, построенная по принципу «Весенний день год кормит». Политтехнолог выезжал в регион, поднимал предвыборные бюджеты, день голосования проходил, после чего с богатыми (или уж какими есть) трофеями отправлялся отдыхать от трудов праведных. Подробности...
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Цивилизация Ковчега против цивилизации Потопа

Владимир Можегов, публицист
Английская, Французская, Русская революции XVII-XX веков. стали моментами катастрофического распада тысячелетней греко-римской цивилизации. На примере последних событий в Америке и Европе мы видим почти полную ее гибель. Подробности...
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    Китай нахамил США

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      Россия проголосовала за поправки в Конституцию

      Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в России. По предварительным данным, решительную победу одержали сторонники внесения изменений в Основной закон России. Как проходило голосование?
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          Считаете ли вы допустимым хождение в купальнике в городах в общественных местах во время жары?
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          Является ли статус музея Айя София в Стамбуле только внутренним делом Турции?
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              Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в ближайшие часы

              8 июля 2020, 08:50

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о дожде с грозой, граде и ветре до 20 м/с, которые ожидаются в столице в ближайшее время.

              «По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 10:00 мск до 21:00 мск 8 июля по Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе порывы ветра 15-20 м/с», – передает ТАСС сообщение пресс-службы главка.

              В МЧС рекомендуют на время непогоды отказаться от поездок на личных автомобилях, если ехать необходимо, автомобилисты должны строго соблюдать дистанцию и разрешенную скорость.

              В экстренных службах сообщили также, что ветер повалил в Москве и области 130 деревьев, которыми повреждены более 20 автомобилей.

              Во вторник на Московский регион обрушился дождь с ветром, порывы которого достигали 22 метров в секунду. «В результате в Москве произошли падения 36 деревьев, повреждены 12 автомобилей», – сообщил источник.

              В Подмосковье повалено 94 дерева, упал один рекламный щит, повреждения получили 11 автомобилей. Кроме того, были обесточены 500 жилых домов, в которых проживают 1 тыс. 400 человек. Электричество уже восстановлено в полном объеме.

              На Новотушинской улице в Красногорске порыв ветра опрокинул торговую палатку. В результате пострадала женщина, она находится в больнице.

              Напомним, по сообщению синоптиков, в Москве ожидается облачность с прояснениями, местами кратковременный дождь. Днем температура воздуха в городе составит 26–28 градусов тепла. В ночь на четверг она может опуститься до плюс 12 градусов. Ветер южный, 5-10 м/с, при грозе – с порывами до 17 м/ с, на западе Московской области ветер северо-западный, 7–12 м/с, местами порывы до 15–20 м/с. Атмосферное давление составит около 741 мм ртутного столба.

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