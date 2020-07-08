В Москве ожидается облачность с прояснениями, местами кратковременный дождь, сообщают синоптики.

Днем температура воздуха в городе составит 26–28 градусов тепла. В ночь на четверг она может опуститься до плюс 12 градусов, передает ТАСС.

Ветер южный, 5-10 м/с, при грозе – с порывами до 17 м/ с, на западе Московской области ветер северо-западный, 7–12 м/с, местами порывы до 15–20 м/с. Атмосферное давление составит около 741 мм ртутного столба.

В связи с жарой 8 июля в Москве объявлен оранжевый уровень опасности, в области в связи с сильным ветром, грозой и ливнями – желтый уровень.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах 24–29 градусов тепла, при этом на востоке воздух может прогреться до плюс 33 градусов, а на западе температура составит 18–23 градуса тепла, пройдут дожди с грозой. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до плюс 9 градусов.