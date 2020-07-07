Путин продлил финансирование фонда «Русский мир»

Президент Владимир Путин продлил финансирование из федерального бюджета фонда «Русский мир» до 2025 года, указ опубликован на портале правовой информации.

«Внести в указ президента РФ от 21 июня 2007 года №796 «О создании фонда «Русский мир» (...) изменение, заменив в абзаце четвертом пункта 5 слова «2007-2020» словами «в 2007-2025 годах», – говорится в указе, опубликованном на сайте портала.

Фонд «Русский мир» создан в 2007 году по указу президента. Одной из целей фонда является популяризация русского языка и поддержка программ изучения русского языка в России и за границей.