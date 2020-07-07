Китай уведомил ООН о присоединении к международному Договору о торговле оружием

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу документ о присоединении КНР к Международному договору о торговле оружием (МДТО), говорится в сообщении постпредства Китая.

В постпредстве Китая сообщили, что посол Чжан Цзюнь 6 июля передал генсеку ООН Антониу Гутерришу документ о присоединении КНР к договору о торговле оружием, договор вступит в силу в Китае через 90 дней, передает ТАСС.

Напомним, в сентябре 2019 года Китай объявил о намерении присоединиться к международному Договору о торговле оружием.

Договор о торговле оружием (ДТО) является юридически обязывающим документом, регламентирующим международную торговлю вооружениями. Действие договора распространяется на боевые танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы большого калибра, боевые самолеты, боевые вертолеты, военные корабли, ракеты и ракетные пусковые установки, стрелковое оружие и легкие вооружения.

В апреле 2013 года на пленарном заседании Генассамблеи ООН состоялось голосование по проекту резолюции, одобряющей текст договора и открывающей документ для подписания с 3 июня 2013 года. Резолюция была принята 154 голосами, 23 государства, включая Россию, Китай и Индию, воздержались. Иран, КНДР и Сирия проголосовали против.

Из крупнейших импортеров и экспортеров оружия участниками МДТО не являются Индия, Пакистан, Саудовская Аравия, а также государства – члены ОДКБ (за исключением Казахстана, присоединившегося к Договору в декабре 2017 года). США, занимающие лидирующие позиции на мировом рынке вооружений, подписали Договор в сентябре 2013 года, однако в июле 2019 года администрация США, ссылаясь на «неэффективность Договора, ограничивающего суверенитет США и ущемляющего права американцев», уведомила генерального секретаря ООН о том, что «Вашингтон не намерен становиться участником МДТО и не считает себя связанным какими-либо правовыми обязательствами в связи с его подписанием».

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