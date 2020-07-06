Газовая отрасль Германии поддержала решение Дании по «Северному потоку – 2»

Ассоциация Zukunft Erdgas («Будущее природного газа»), объединяющая более 140 профильных компаний в Германии приветствует решение Дании по «Северному потоку – 2», заявил исполнительный директор ассоциации Тимм Келер.

«Газовая отрасль ФРГ приветствует решение датского ведомства о том, что трубопровод «Северный поток – 2» может быть проложен в том числе с использованием судна с якорным позиционированием в датских территориальных водах», – передает его слова РИА «Новости».

Келер отметил, что в ближайшие годы «потребность в природном газе в Германии и ЕС останется, вероятно, неизменной», однако «так как местное производство природного газа падает, дополнительные потребности в импорте составят 120 млрд кубометров до 2030 года».

«Северный поток – 2», по словам главы ассоциации, может «покрыть часть необходимого импорта в будущем», однако мощностей газопровода будет все еще недостаточно для полного насыщения потребностей рынка.

Келер признал, что Германии будет необходим природный газ еще минимум 30 лет.

«Германский Бундестаг принял решение 3 июля о том, что доля возобновляемых источников энергии в структуре электроэнергетики должна составить 65 % в 2030 году. Даже тогда для производства электричества потребуются другие источники энергии, помимо солнца и ветра. В «темное» время года измененная подача возобновляемых энергоносителей должна быть дополнена за счет газовых электростанций. И в 2050 году должна быть альтернатива экологически чистой электроэнергии, поскольку полная электрификация технически слишком сложна и дорога», – пояснил он.

Ранее бундестаг ФРГ принял закон об отказе от использования угля в энергетике к 2038 году. Постепенное снижение доли угольной энергетики начнется уже с 2020 года, однако экоативисты и партия «Зеленые» призывают отказаться от угля уже в ближайшие годы.

Келер отметил, что Германия в качестве нового экологичного источника энергии «рассчитывает на водород, как было объяснено только в июне, когда была опубликована национальная водородная стратегия».

Так называемый зеленый водород, добываемый из воды методом электролиза с применением возобновляемых источников энергии, можно использовать как топливо при производстве электроэнергии и тепла, как горючее и промышленное сырье.

Ранее датское энергетическое агентство выдало оператору проекта «Северный поток – 2» – компании Nord Stream 2 AG – разрешение на использование судов с якорным позиционированием при строительстве газопровода.

Научный сотрудник Гамбургского института мировой экономики Андре Вольф заявил, что решение Дании о достройке «Северного потока – 2» можно приветствовать, так как проект гарантирует энергоснабжение в Европе и сдержит цены на газ, что в конечном итоге сократит расходы для конечного потребителя.

Тем временем немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что возможные санкции Вашингтона против газопровода «Северный поток – 2» «не соответствуют пониманию права», которое есть в Германии.

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что санкции США против «Северного потока – 2» подрывают транснациональное партнерство, и призвал использовать парламентскую дискуссию, чтобы вырвать «особо ядовитые зубы» из нового санкционного законопроекта.

Германия также заявила, что готовит на уровне всего Евросоюза ответные меры, если США введут новые санкции против «Северного потока – 2».